Coupe de France: Tudor et Génésio s'envoient des fleurs avant OM-Rennes

Lors de la traditionnelle conférence de presse de veille de match, Igor Tudor et Bruno Génésio se sont jeté des fleurs à distance. L'OM et le Stade Rennais ouvriront ce vendredi les 16es de finale et chaque technicien salue le travail de l'autre.

Ce vendredi débutent les 16es de finale de la Coupe de France. L'Olympique de Marseille et le Stade Rennais ouvriront le bal au Stade Vélodrome dans le choc du week-end. Les deux équipes, à la lutte pour les places européennes en Ligue 1, savent qu'elles auront fort à faire pour accéder au tour suivant.

Igor Tudor, bien qu'il n'ait pas été très bavard sur le sujet, a concédé que le Stade Rennais ne serait pas un adversaire à prendre à la légère pour l'OM: "C'est une équipe très forte. C'est un bon challenge pour nous pour voir où on est. Beaucoup de choses se sont passées depuis cette rencontre."

Génésio admiratif de l'OM mais sûr de ses forces

Côté rennais, Bruno Génésio a tenu à tresser des lauriers à l'équipe d'Igor Tudor. L'ancien entraîneur de l'OL analyse les forces de l'OM: "Ils font partie des meilleures équipes du championnat au même titre que lens par exemple. C'est une équipe qui dégage beaucoup de puissance, beaucoup de confiance. Avec un plan de jeu très clair qui demande beaucoup d'énergie mais ils en ont et encore plus à domicile quand ils ont leur supporters derrière avec un coach qui a su imposer sa vision du foot."

"C'est une des équipes les plus en forme puisqu'ils restent sur sept victoires consécutives mais ça reste aussi pour nous un gros match à jouer dans une compétition qu'on a à coeur de jouer à fond et je le dis souvent, c'est aussi dans ces matchs là qu'on peut s'évaluer pour voir si on est capable de supporter la comparaison", poursuit le technicien en conférence de presse.

Bruno Génésio analyse ensuite le jeu marseillais: "Il y a beaucoup de joueurs qui dépassent leur fonction. A la perte du ballon ils ont une très grosse agressivité pour récupérer le ballon très haut. Ils sont quasiment sur du marquage individuel tout terrain avec beaucoup d'engagement, beaucoup d'efforts les uns pour les autres, de sacrifices aussi. Sur le dernier match, j'ai vu Alexis Sanchez faire un retour de quasiment 60 mètres pour venir défendre donc il y a une grosse solidarité qui se dégage de cette équipe."

L'entraîneur breton n'a pas manqué de préciser que son équipe était en mesure de tenir la dragée haute aux Marseillais, même sans Mandanda, forfait: "Mais nous aussi on l'a montré dernièrement contre Paris, on est capable de faire tout ça. Je pense que ce sera un match de très haut niveau."