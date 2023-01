EN DIRECT - PSG: Messi déjà à l'entraînement collectif, pas de Neymar ni de Sanches

Neymar et à Renato Sanches sont eux absents de l'entraînement collectif. Marco Verratti n'est pas avec le reste du groupe (il est suspendu contre Châteauroux). Kylian Mbappé et Achraf Hakimi sont au repos, Nuno Mendes et Presnel Kimpembe en salle. A noter la présence de quelques jeunes dont Ethan Mbappé.

F.Hawkins