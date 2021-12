Incidents PFC-OL: le Paris FC réfléchit à faire appel des sanctions

INFO RMC SPORT - Au lendemain des sanctions prononcées par la FFF après les incidents de Paris FC-Lyon, le club parisien n'exclut pas de faire appel des décisions prises par la commission de discipline.

Selon nos informations, le Paris FC réfléchit à faire appel des décisions annoncées hier par la commission de discipline. Avant de lancer cette procédure, le club attend la décision motivée de l'instance. Cet appel ne sera pas suspensif mais il sera traité rapidement par la commission supérieure. Si cette contestation est lancée, le club dirigé par Pierre Ferracci peut espérer une réduction des matches de suspension de 5 à 3 avec 2 en sursis. Mais attention, l'amende fixée (10 000 euros) pourrait elle être aggravée. Selon nos informations, le sort du match lui ne bougera pas. En attendant, le club parisien ne souhaite faire aucun commentaire. Une conférence de presse sur le sujet est programmée mercredi prochain à 11 heures 30 au centre d'entraînement (Groupe ADP) en présence du président Pierre Ferracci.

Les deux équipes éliminées de la Coupe de France

Après les incidents survenus lors du 32e de finale ayant entraîné l'arrêt du match entre le Paris FC et l'OL, la FFF a décidé de frapper très fort en sanctionnant les deux clubs, en les éliminant de la compétition. De son côté, le club de Jean-Michel Aulas s'est vu fermer l’espace visiteurs à l’extérieur jusqu’à la fin de la saison, dans toutes les compétitions de la FFF et de la LFP, du sursis pour la prochaine édition de la Coupe de France, une amende de 52 000 euros et le remboursement des frais liés à la réparation des sièges dégradés à Charléty.

Le sursis ne pourra être révoqué (et donc Lyon exclu de la Coupe) que si des incidents liés aux supporters Lyonnais conduisent à l'arrêt définitif d'un match. Des sanctions qui profitent à l'OGC Nice, qui devrait se qualifier directement pour les huitièmes de finale de la Coupe de France.