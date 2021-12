Incidents PFC-Lyon: La FFF frappe fort, match perdu pour les deux et Lyon privé de coupe avec sursis

INFO RMC SPORT. Dix jours après les incidents survenus lors du match de Coupe de France entre le Paris FC et l’Olympique lyonnais, la commission de discipline de la FFF a déclaré les deux équipes perdantes ce lundi.

Le match ne sera pas rejoué. La commission de discipline de la FFF a tranché ce lundi, dix jours après les incidents intervenus à Charléty entre le Paris FC et l’Olympique lyonnais, en Coupe de France. Alors que le score était de 1-1 à la pause, lors de l’interruption du match, les deux équipes sont donc déclarées perdantes et exclues de la compétition, selon les informations de RMC Sport.

La FFF a décidé de retenir "la responsabilité disciplinaire des deux clubs dans les incidents survenus à l’occasion de cette rencontre".

Le PFC reçoit 5 matchs fermes de suspension à Charléty

En plus du match perdu, Lyon se voit fermer l’espace visiteurs à l’extérieur jusqu’à la fin de la saison, dans toutes les compétitions de la FFF et de la LFP, du sursis pour la prochaine édition de la Coupe de France, une amende de 52 000 euros et le remboursement des frais liés à la réparation des sièges dégradés à Charléty.

Le Paris FC, de son côté, écope aussi d’une amende de 10 000 euros et de 5 matchs fermes de suspension de terrain et ne disputera donc pas ses prochains matchs à domicile à Charléty.

Depuis le match, les deux clubs ont tenté de s’expliquer, notamment par l’intermédiaire de leurs présidents, Jean-Michel Aulas et Pierre Ferracci. Le dirigeant lyonnais assurait que les "torts étaient partagés" alors que son homologue du PFC a blâmé les supporters et le service de sécurité de l’OL, dans différentes interventions médiatiques.

La commission de la FFF a auditionné les différentes parties, ce lundi, avant de rendre sa décision et d'appliquer de très lourdes sanctions pour les deux clubs. L'OGC Nice, qui devait affronter au tour suivant de la Coupe de France le vainqueur de PFC-Lyon, devrait donc rejoindre directement les huitièmes de finale.