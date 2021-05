Le PSG va bien saisir le CNOSF pour Neymar, décision avant la finale

INFO RMC SPORT. Le PSG va saisir le CNOSF pour contester la suspension de Neymar pour la finale de la Coupe de France mercredi face à Monaco. La décision sera rendue avant le match.

Selon nos informations, le PSG a tranché et va bien saisir le CNOSF pour tenter de faire sauter la suspension de Neymar pour la finale de la Coupe de France face à Monaco, prévue mercredi au Stade de France (21h15). La requête du club parisien devrait être officiellement envoyée ce mardi matin par écrit. Deux conciliateurs ont déjà été nommés pour statuer sur le dossier. L’audience de conciliation devrait se tenir en début d’après-midi et la décision sera rendue avant la finale de mercredi. C’est donc du quitte ou double pour Neymar.

Le Brésilien a été averti dans les dernières minutes de la demi-finale contre Montpellier (2-2, 6 tab à 5), la semaine dernière, pour une faute sur Téji Savanier. La commission disciplinaire fédérale a décidé de lever le sursis qui pesait sur le troisième match de suspension du n°10 parisien, après son exclusion contre Lille début avril en Ligue 1 (0-1). "Je joue cinq minutes, je fais une faute et je prends déjà un carton jaune sans réfléchir. Merci de m’avoir privé de finale" , s'est plaint Neymar sur les réseaux sociaux après son carton jaune. Avant d'ironiser sur la situation, une fois sa suspension pour la finale enterrinée: "Je voudrais comprendre le raisonnement du type qui s’occupe des cartons en France. Cela mérite des applaudissements. Quel bazar!"

Kimpembe également fixé avant la finale

Le PSG devrait aussi envoyer une autre requête pour la suspension de Presnel Kimpembe, exclu pour une grosse faute à Rennes (1-1). Un dossier qui sera étudié par les deux mêmes conciliateurs et dans le même timing. Les Parisiens seront donc fixés d’ici mercredi sur la présence ou non des deux joueurs. A travers ce court délai, le CNOSF veut fermer la porte à toute manoeuvre d'un club visant à choisir le match pour lequel son joueur serait suspendu. C'est ce qu'a récemment réussi à faire l'OL avec Mattia De Sciglio. Le défenseur italien avait été exclu lors de la bagarre de fin de match à Monaco (2-3). Lyon avait saisi dans la foulée le CNOSF. Et cet appel suspensif avait permis au joueur prêté par la Juventus de pouvoir jouer contre Lorient la semaine suivante (4-1).