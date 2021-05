Mercato: Kean envoie un message très clair au PSG

Prêté cette saison par Everton, Moise Kean espère rester au PSG la saison prochaine. L’attaquant italien l’a fait savoir ce lundi, dans un message posté sur les réseaux sociaux. Reste à savoir ce qu’en pensent les dirigeants parisiens.

Une prise de position claire et nette. Moise Kean veut prolonger son aventure au PSG. L’attaquant italien, prêté cette saison par Everton, l’a fait savoir dans un message posté ce lundi sur Instagram. Au lendemain de son but face à Reims lors de l’avant-dernière journée de Ligue 1. "Heureux d’avoir marqué lors du dernier match au Parc des Princes. J’espère vous voir la saison prochaine", a écrit le joueur de 21 ans. Le tout avec un smiley qui croise les doigts et les couleurs de Paris (rouge et bleu).

Un message sans ambiguïté à l’attention des dirigeants parisiens. Reste à connaître leurs intentions dans ce dossier. Son avenir pourrait dépendre en partie de celui de Kylian Mbappé, Mauro Icardi ou d’éventuels recrues offensives. Auteur de 19 buts et 1 passe décisive en 44 apparitions avec le PSG, Moise Kean a globalement séduit depuis son arrivée dans la capitale, même s’il peine à retrouver son niveau physique depuis qu’il a contracté le Covid 19 en mars. Son sens du but, sa polyvalence et son sens du sacrifice représentent de sérieux atouts. Sans parler de son jeune âge, qui laisse entrevoir une marge de progression non négligeable.

En échec la saison passée à Everton

Après avoir explosé très jeune à la Juventus Turin, le natif de Verceil, dans le Piémont, n’a pas réussi à s’adapter à Everton. Son prêt au PSG lui a permis de retrouver la lumière. A l’image de son match éblouissant au Camp Nou face à Barcelone, en 8e de finale aller de la Ligue des champions (1-4).

Même si Mauricio Pochettino n’en fait pas un titulaire indiscutable, il n’hésite pas à s’appuyer régulièrement sur lui. Au point de demander à ses dirigeants de le conserver au-delà de l’été? Il faudra pour ça se mettre d’accord avec les Toffees, qui l’ont prêté sans option d’achat. Selon le site spécialisé Transfermarkt, la cote de Kean est estimée à 35 millions d’euros sur le marché.