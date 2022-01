Lens-Monaco: Ben Yedder éteint Bollaert au terme d’un superbe spectacle, l'ASM en quart

L’AS Monaco s’est imposée dans l’antre du RC Lens, ce dimanche, en huitièmes de finale de la Coupe de France (2-4). Au terme d’un match intense et rythmé, les partenaires de Wissam Ben Yedder ont fini par l’emporter à Boallert.

Trente-et-tirs, de part et d’autre. Pour un match de foot, ça ressemble à un feu d’artifice. Lens et Monaco se sont livrés un duel spectaculaire, ce dimanche, en 8es de finale de la Coupe de France. Et au terme de cet affrontement intense et rythmé, ce sont les visiteurs qui se sont imposés sur la pelouse de Boallaert (2-4). Malgré une entame séduisante, ponctuée par une frappe lointaine sur la barre de Seko Fofana (6e), les Sang et Or se sont fait cueillir par une tête croisée de Wissam Ben Yedder (18e). Dans la foulée, les Monégasques ont inscrit deux autres buts en trois minutes, grâce à Jean Lucas (26e) et Sofiane Diop (29e). Pour mener 3-0 à la demi-heure de jeu.

De quoi assommer un peu les Lensois, qui ont tout de même réduit la marque juste avant la pause, par l’intermédiaire de Wesley Saïd. Revenus gonflés à bloc après la pause, les Nordistes ont rapidement inscrit un deuxième but par Arnaud Kalimuendo, entré à la mi-temps (53e). Et se sont mis à croire à la remontada. Une pluie de frappes s’est d'ailleurs abattue sur la cage de Vito Mannone (18 dont 12 cadrées), mais le gardien italien de l’ASM n’a pas cédé. C’est finalement Wissam Ben Yedder, bien servi par Aurélien Tchouaméni, qui a scellé la qualification du club de la Principauté (88e). Un réalisme glacial qui permet aux hommes de Philippe Clément de se hisser en quarts.

"On a eu chaud", reconnaît Ben Yedder

"On est très contents, a réagi Ben Yedder sur Eurosport 2. Les 8es de finale de Coupe de France ne sont jamais faciles. On a eu chaud, on aurait pu se faire égaliser. On menait 3-0, on était bien. Mais leur but juste avant la mi-temps nous a fait mal. On savait qu’ils allaient revenir pour pousser en seconde période. On a bien défendu et on marque un dernier but qui nous fait du bien. C’est une bonne chose de continuer cette aventure. On va essayer d’aller à nouveau en finale."

"On sait que cette équipe de Lens est hargneuse jusqu’au bout. On savait qu’ils continueraient à pousser, même à 3-0, a appuyé Aurélien Tchouaméni, le milieu monégasque, au même micro. Mais on est restés solides et on a pu marquer le quatrième but qui a tué le match. On a montré un superbe état d’esprit et je pense que la victoire est méritée à la fin."

"Il y a quand même du positif", relativise Clauss

Pour les protégés de Franck Haise, en revanche, le scénario est cruel. Lens devra encore patienter pour battre Monaco dans son jardin (ce n’est plus arrivé depuis douze ans). "On ne voulait pas lâcher, a expliqué Jonathan Clauss, le latéral lensois, sur Eurosport 2. Ils ont un cruel réalisme, c’est le haut niveau. On a mis ce but du 3-1 qui nous a donné de l’espoir. En deuxième mi-temps, on a donné énormément d’énergie. Au final, il ne manque pas grand-chose. Malgré tout, il y a quand même du positif. Il faut qu’on s’appuie là-dessus, en restant positif pour la suite".