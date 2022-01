Coupe de France: après l'élimination de Saint-Etienne, Dupraz "comprend les supporters"

Après la défaite contre Bergerac (N2) en huitièmes de finale de Coupe de France dimanche (1-0), Pascal Dupraz a eu un mot pour les supporters des Verts. Saint-Etienne, dernier du championnat, n’a désormais plus qu’un objectif: se maintenir en Ligue 1.

Lanterne rouge du championnat, Saint-Etienne ne s’est pas rassuré en Coupe de France. Au contraire. Pourtant, les Verts bénéficiaient d’un tirage clément, opposé à Bergerac, équipe de Nationale 2, en huitièmes de finale dimanche soir. Mais l’ASSE a encaissé un but en fin de match et s’est incliné 1-0.

"Tout faire pour que l’affront soit lavé"

"Cette défaite nous élimine surtout de manière peu glorieuse de la Coupe de France. Je comprends le sentiment de honte de certains supporters. On va tout faire pour que l’affront soit lavé. Pour cela, il faut maintenir l’ASSE en Ligue 1. Je prends la défaite pour moi mais je veux que certains principes rentrent désormais dans la tête de mes joueurs", a réagi Pascal Dupraz après la rencontre.

"Je n’ai pas trouvé la formule"

L’entraîneur a regretté le jeu stérile de son équipe et a reconnu ses erreurs: "je n’ai pas trouvé la formule pour qu’on l’emporte. On a eu le ballon mais on doit savoir s’en débarrasser dans certaines zones".

Les Stéphanois, qui comptaient sur la Coupe de France pour retrouver un peu de confiance et de couleurs, ont de quoi être déçus. Après leur victoire à Angers mercredi (1-0) en match en retard de la 20e journée, les Verts se tournent désormais vers la réception de Montpellier samedi (17 heures). Saint-Etienne compte deux points de retard sur Lorient (19e) et cinq sur Bordeaux (17e), première équipe non-relégable.