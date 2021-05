Monaco: Kovac ne pense qu’à la finale face au PSG, "la plus belle équipe de France"

Niko Kovac, entraîneur de l’AS Monaco, s’est immédiatement tourné vers la finale de la Coupe de France face au PSG, qui aura lieu mercredi, quatre jours seulement avec la dernière journée de L1, cruciale pour la qualification en Ligue des champions.

Le football français va s’offrir une drôle de semaine avec la finale de la Coupe de France, programmée mercredi entre les avant-dernière et dernière journées de Ligue 1. Les chambardements provoqués par la crise sanitaire feront donc s’opposer Monaco et le PSG pour un titre en milieu de semaine, quatre jours avant le dénouement du championnat. Vainqueur dans la douleur de Rennes dimanche (2-1), l’ASM conserve sa troisième place qu’elle défendra dimanche à Lens, pour une qualification en Ligue des champions. Mais Niko Kovac ne pense pas encore à cette échéance.

"Paris est désormais le match le plus important pour nous, a-t-il expliqué dimanche soir. Monaco réalise une très belle saison. On a 77 points et on doit encore se battre pour le podium. Cela veut dire combien le championnat est compliqué. Paris est la plus belle équipe de France, une des plus belles d'Europe, avec certains des meilleurs joueurs du monde. Pour ma première saison en France, avoir une opportunité de remporter un titre, c'est important. Pas seulement pour moi, mais aussi pour les joueurs."

"J'y crois énormément"

"Ce soir, nous avons vécu un gros match, a ajouté l’entraîneur croate. Un autre gros match arrive. C'est ce que j'aime. Ces matches permettent aux joueurs de grandir et progresser très vite. C'est tout bénéfice pour nos jeunes joueurs. Cette saison, on a joué deux fois contre le PSG, une fois entraîné par Tuchel et l'autre par Pochettino. Il faudra analyser leurs derniers matches."

"Quant à nous, il faudra jouer à notre maximum. On a deux jours pour trouver le meilleur équilibre de jeu. On sera outsiders. Paris a la pression pour gagner. Dans de tels clubs, il faut toujours gagner des trophées. Mais ce n'est pas un problème pour ces joueurs, qui ont l'habitude de jouer et gagner sous pression. En tout cas, en ce qui nous concerne, j'y crois énormément."