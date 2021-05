Monaco-PSG: Kovac considère Mbappé comme "le meilleur joueur du monde actuellement"

Buteur et passeur, Kylian Mbappé a encore fait des misères à son club formateur ce mercredi, lors de la finale de Coupe de France remportée par le PSG contre Monaco (2-0). Niko Kovac a salué la prestation de l'attaquant français.

Il le savait, il avait prévenu mais ses joueurs n'ont pas réussi à le contenir suffisamment: Niko Kovac n'a pu qu'admirer l'efficacité de Kylian Mbappé ce mercredi, lors de la finale de Coupe de France remportée par le PSG contre Monaco (2-0). Le champion du monde, passeur pour Mauro Icardi, s'est ensuite mué en buteur contre son club formateur.

"La différence aujourd'hui, c'était Kylian"

"Comme je l'ai dit, Kylian Mbappé est pour moi, en ce moment, le meilleur joueur du monde. Je dirais que la différence (entre les deux équipes) aujourd'hui, c'était Kylian. D'accord, sur le premier but, c'est une grosse erreur (de Disasi ndlr), cela arrive. Le deuxième but, celui qu'il a marqué, était fantastique. C'est la raison pour laquelle tous les clubs du monde veulent avoir Kylian Mbappé. Nous l'avions ici mais nous ne l'avons plus", a constaté avec le sourire Niko Kovac en conférence de presse.

Avant de tenter l'impossible pour coiffer Lille au poteau dimanche en Ligue 1, Paris évite une saison blanche avec ce sacre, le 14e de l'histoire du club dans la compétition. "Lorsque tu joues au Paris Saint-Germain, l'un des meilleurs clubs du monde, le plus grand du pays, chaque titre compte. En plus, c'est un club jeune (51 ans, ndlr). On veut faire partie de cette histoire. C'est une super étape aujourd'hui", a rappelé Kylian Mbappé après la rencontre, appelant à "profiter du titre".