Nantes-Lyon: la joie très mesurée de Kita après la qualification en finale de la Coupe de France

Waldemar Kita, président de Nantes, n’a pas étalé une immense de joie après la nouvelle qualification de son équipe pour la finale de la Coupe de France aux dépens de Lyon, mercredi (1-0).

Waldemar Kita a un peu cassé l’ambiance après la qualification de Nantes pour la finale de la Coupe de France, mercredi suite à sa victoire contre Lyon (1-0). Le président du FCN n’a pas franchement étalé une grande joie face à la presse. Il a plutôt mis en avant les difficultés de son équipe en Ligue 1 où elle pointe à la 14e place avec quatre points d’avance sur la zone de relégation.

"En championnat on est un peu juste"

"Il y a une fatigue, parce qu’on se concentre beaucoup sur le championnat, a souligné le dirigeant nantais. C’est une finale c’est vrai, et une finale ça se gagne. Et en même temps c’est vrai qu’en championnat on est un peu juste. Il faut dire les choses comme elles le sont."

Cet enthousiasme très mesuré peut être une manière de maintenir la pression sur son entraîneur Antoine Kombouaré à l’attaque des neuf derniers matchs de championnat. Sévèrement battus à domicile par Reims (0-3) le week-end dernier, les Canaris reçoivent Monaco, actuellement 4e, dimanche (17h05, 30e journée de Ligue 1). Un match qui semble importer davantage à Kita que la nouvelle qualification de son équipe en finale de la Coupe de France, un an après avoir remporté la compétition (victoire face à Nice en finale, 1-0).

La réaction de Kita tranche avec celles beaucoup plus exaltées des joueurs et de l’entraîneur. "Des émotions de dingue parce que tu as une équipe de dingues, de grands malades, et de grands champions surtout, a lancé Kombouaré à l’issue du match. Parce que c’est une qualification amplement méritée, on a fait un énorme match. C’est la récompense de leur travail, de leur investissement. Et puis surtout, ce formidable public qui te pousse. Tu ne peux pas les décevoir. Tu ne peux pas passer à côté de ton match, impossible. Il y a une espèce d’alchimie, de symbiose entre les supporters et les joueurs qui s’arrachent comme des grands malades"