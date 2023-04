Nantes-OL: "C’est le joueur de classe qui gagne le match", Blanc salue le talent de Blas

L’Olympique Lyonnais s’est incliné ce mercredi en demi-finale de Coupe de France à Nantes (1-0). Sur un bel éclair de Ludovic Blas. Ce que n’a pas manqué de souligner Laurent Blanc après l’élimination des Rhodaniens.

La saison de l’OL est définitivement manquée. A moins d’un redressement spectaculaire en Ligue 1 et d’une qualification européenne arrachée en fin d’exercice, l’Olympique Lyonnais achèvera la saison 2022/2023 sans trophée et sans ticket pour les Coupes d’Europe. La faute ce mercredi à une équipe nantaise solide sur ses bases et portée par Ludovic Blas, auteur du seul but de cette demi-finale de Coupe de France qui a donc tourné en faveur des Canaris (1-0).

Celui qui pourrait exporter ses talents loin de la Beaujoire la saison passée a une nouvelle fois porté les Canaris au Stade de France. Anthony Lopes n’est pas le seul Lyonnais à s’être incliné devant le talent du joueur formé à Guingamp. Laurent Blanc a également souligné ses capacités.

>> Coupe de France: Nantes-OL (1-0)

Blanc souligne "le coup magique" de Blas

"On peut résumer le match avec un joueur de talent qui a fait la différence, a déclaré l’ancien sélectionneur des Bleus à beIN Sports. Nantes a joué avec ses qualités, physiques, athlétiques. Mais c’est sur un geste de classe qu’ils gagnent, et c’est le joueur de classe qui gagne le match. Parce que Nantes a joué avec ses qualités. On les connaît depuis la saison dernière. Ils donnent tout. Physiquement et athlétiquement, ils sont très impressionnants. On n’a pas su éviter ces duels-là, mais le coup magique, c’est un joueur talentueux qui le fait. Je ne dis pas que ça me fait plaisir, mais c’est toujours le talent qui fait que l’on gagne un match ou on le perd."

Après le coup réalisé au Parc des Princes dimanche face au PSG (1-0) en Ligue 1, l’OL replonge dans ses interrogations avec une saison inquiétante sur le terrain et mouvementée en coulisses avec le rachat du club par John Textor.