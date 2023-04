Nantes-OL: les images impressionnantes de Pallois encerclé lors de l’envahissement de terrain

Nantes s’est qualifié pour la finale de la Coupe de France en battant l’OL, mercredi à la Beaujoire (1-0). Dans une ambiance euphorique. Les supporters ont envahi la pelouse au coup de sifflet final et Nicolas Pallois s’est retrouvé coincé dans la foule durant de longues minutes.

Heureusement qu’il est grand et costaud. Nicolas Pallois a vécu un moment assez physique mercredi soir, après la victoire de Nantes face à l’OL en demi-finale de la Coupe de France (1-0). Au coup de sifflet final, des milliers de supporters ont rapidement envahi la pelouse de la Beaujoire. Et le défenseur central d’1,89m s’est retrouvé coincé au milieu de la foule en délire. A bonne distance de l’entrée du vestiaire...

Nicolas Pallois © beIN Sports

Congratulé de toutes parts, entre tapes dans le dos, caresses sur le crâne, câlins et embrassades, Pallois a mis de longues minutes avant de pouvoir s’extraire de cette masse joyeuse et déchaînée. Difficile de le repérer de loin parmi tous ces maillots jaunes et verts.

Le joueur de 35 ans a dû se débrouiller quasiment seul pour atteindre le cordon de sécurité, en avançant pas à pas, toujours avec le sourire. Avant que des agents le reconnaissent et le laissent finalement passer pour qu'il puisse regagner les vestiaires.

"Le soutien est là, c’est magnifique"

Une fois remis de ses émotions, Nicolas Pallois a exprimé son bonheur au micro de beIN Sports. "C’était un tirage favorable pour nous de jouer à domicile. C’est le feu, comme l’année dernière lors de la demie contre Monaco. C’est magnifique. Les supporters sont là tout le match, ils nous poussent. Le soutien est là, c’est magnifique. On va aller à Paris tous ensemble, au Stade de France. Et tout est possible sur un match." Tenants du titre, les Nantais ont désormais rendez-vous à Saint-Denis le 29 avril, pour affronter le vainqueur de l’autre demie entre Annecy (Ligue 2) et Toulouse, qui se jouera ce jeudi en Haute-Savoie (20h45).