Nantes-OL: "Un QI foot ultra limité", Riolo pas tendre avec le jeune Cherki

Daniel Riolo a regretté la prestation de Rayan Cherki lors de la demi-finale de Coupe de France perdue ce mercredi par Lyon à Nantes (1-0). Le membre de l'After Foot n'a pas aimé la prestation du talentueux espoir rhodanien qui n'a pas fait les bons choix sur le terrrain à cause d'une intelligence de jeu trop limitée.

Difficile de confier les rênes d'une équipe comme l'Olympique Lyonnais à des gamins. Depuis son arrivée sur le banc rhodanien, Laurent Blanc n'a eu de cesse de réclamer des renforts expérimentés pour encadrer la nouvelle génération des Gones. Mais ce mercredi à Nantes, lors de la demi-finale de Coupe de France perdue contre les Canaris (1-0), le dépositaire du jeu se nommait encore Rayan Cherki. Du haut de ses 19 ans, le milieu offensif a fait preuve d'une belle activité mais a multiplié les mauvais choix. De quoi lui valoir les critiques de Daniel Riolo après l'élimination lyonnaise.

"Depuis deux mois maintenant, tout le pouvoir offensif est dans les pieds de Rayan Cherki. Rayan Cherki, il progressera peut-être dans sa vie, je n'en sais rien, a lâché le journaliste après la défaite de l'OL dans l'émission l'After Foot sur RMC. On va me sortir la carte jeune en me disant de lui laisser le temps. Ok, c'est vrai. Toujours est-il que là, quand je le vois là je ne peux pas. Pour moi c'est tout ce qu'il ne faut pas faire."

>> Nantes-OL (1-0)

Riolo: "C'est une bouillie de football ce que propose Cherki"

Positionné dans l'axe du terrain pour exploiter pleinement ses qualités de passe et sa faculté à jouer entre les lignes, Rayan Cherki a été bien bloqué par la défense nantaise ce mercredi. Et en particulier par Andrei Girotto. Mais quand il a bénéficié d'un peu plus d'espace, le milieu offensif de 19 ans n'a que trop rarement fait la différence ou un bon choix.

"C'est un QI foot ultra limité. Moi quand je vois que le clan Mbappé est peut-être en train de lui faire sa carrière, je pense qu'ils vont l'envoyer dans le mur. Je pense qu'ils vont envoyer ce joueur dans le mur, a encore indiqué Daniel Riolo en référence à l'intérêt du PSG pour Rayan Cherki lors du dernier mercato hivernal. Le clan Mbappé est à la baguette pour gérer la carrière de ce joueur. Je ne sais pas ce qu'ils lui trouvent ni de quelle façon ils pensent qu'ils vont lui mettre du plomb dans la tête. Ce qu'il lui manque c'est la tête."

Avant de préciser sur les qualités et les défauts du grand espoir de l'OL: "Il n'a pas de tête. Les pieds il les a mais quand les pieds ne sont pas commandés par la tête cela donne une action de classe une fois de temps en temps et le reste ce n'est que du brouillon, ce n'est que de la bouillie. C'est une bouillie de football ce que propose Cherki. Mais, encore une fois, ce n'est pas lui le fautif. Le problème c'est que l'on en ait fait le leader offensif de cette équipe. Limite on a plus compté sur lui que sur Lacazette. C'est terrible."

Riolo déçu du jeu lyonnais

Eliminé après un enchaînement génial de Ludovic Blas, l'Olympique Lyonnais a peut-être laissé passer sa dernière d'arracher une qualification européenne en fin de saison. Après cette défaite en Coupe de France, Lyon ne pourra compter que sur la Ligue 1 pour essayer de jouer l'Europe. Neuvièmes après 29 matchs, les Gones accusent huit points de retard sur Lille et le top 5 du classement. La conséquence de mauvais choix stratégique selon Daniel Riolo.

"Le problème c'est que l'on ne sait pas vraiment par quel bout prendre l'analyse quand on veut parler des Lyonnais. Sur le match il ne se passe rien dans le jeu des Lyonnais donc oui c'est de la faute de Blanc qui n'a pas réussi à mettre une seule tactique en place pour que l'on comprenne comment joue l'équipe. Cela jouait mieux sous Peter Bosz, a également estimé l'éditorialiste de l'After Foot au sujet de cet OL. [...] C'est Lyon, c'est censé être le deuxième club de France en terme de moyens financiers avec la taille du stade et la taille du projet. Mais tu te retrouves avec une moitié de gamins qui jouent dans l'équipe. Et ça, ce n'est pas normal. Tu as des recrues, ce sont des joueurs que l'on ne connait même pas comme le petit Jeff (Jeffinho) et l'autre dont le nom m'échappe (Amin Sarr). Si son nom m'échappe, c'est qu'il n'a pas marqué les esprits."