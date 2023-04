Nantes-OL: Kombouaré a vécu "des émotions de dingue" avec une équipe "de grands malades"

Antoine Kombouaré n’a pas caché son bonheur après la victoire de Nantes face à l’OL, mercredi en demi-finale de la Coupe de France (1-0). Le coach des Canaris a été bluffé par ses joueurs, qui se sont arrachés pour faire basculer la Beaujoire dans la liesse.

L’un des plus moments les plus marquants de sa carrière d’entraîneur. Sans aucun doute. Antoine Kombouaré a vécu une soirée inoubliable, mercredi, lors de la victoire de Nantes face à l’OL en demi-finale de la Coupe de France (1-0). Dans une ambiance survoltée, les Canaris ont fait chuter les Gones grâce à un enchaînement sublime de Ludovic Blas. Pour s’ouvrir les portes du Stade de France une deuxième année consécutive.

Le 29 avril, les Nantais défendront leur trophée face au vainqueur de l’autre demi-finale entre Toulouse et Annecy (Ligue 2), prévue ce jeudi (20h45). De quoi ravir leurs supporters, qui ont envahi la pelouse au coup de sifflet final. Mais aussi leur coach, bluffé par la prestation de ses hommes.

"Tu ne peux pas décevoir ce formidable public"

"C’est des émotions de dingue parce que tu as une équipe de dingues, de grands malades, et de grands champions surtout, a réagi Kombouaré après la rencontre. Parce que c’est une qualification amplement méritée, on a fait un énorme match! C’est la récompense de leur travail, de leur investissement. Et puis surtout, ce formidable public qui te pousse. Tu ne peux pas les décevoir. Tu ne peux pas passer à côté de ton match, impossible. Il y a une espèce d’alchimie, de symbiose entre les supporters et les joueurs qui s’arrachent comme des grands malades."

En attendant de retrouver Saint-Denis, Nantes va se replonger dans le championnat. Avec l'objectif d'assurer son maintien dès que possible. Après 29 journée, les Canaris occupent la 14e place de Ligue 1, à seulement quatre points de la zone de relégation. Leur marge de manoeuvre est particulièrement réduite. Il leur faudra prendre des points rapidement pour éviter une fin de saison stressante. En commençant dès dimanche par la réception de Monaco (17h05), qui lutte pour une place sur le podium. Avant d'aller à Auxerre (le 16 avril) et de recevoir Troyes (le 23 avril), deux concurrents directs pour le maintien.