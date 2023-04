Nantes-Toulouse: Kombouaré "embêté" par le climat social autour de la finale de Coupe de France mais "concentré"

La 106e finale de la Coupe de France, entre Nantes et Toulouse, va se disputer samedi soir dans un contexte social tendu, avec en fil rouge le mouvement de protestation contre la réforme des retraites et la colère des syndicats contre Emmanuel Macron. Un climat qui "embête" le coach nantais Antoine Kombouaré, qui se focalise sur le terrain.

La finale de la Coupe de France entre Nantes et Toulouse, samedi, en présence du président de la République Emmanuel Macron, a également des répercussions politiques. Elle intervient en effet en pleine période de contestations contre la réforme des retraites, et la présence du chef de l'Etat a éveillé l'intérêt de l'intersyndicale de Seine-Saint-Denis.

Cette dernière projetait de distribuer 30 000 cartons rouges et 10 000 sifflets aux spectateurs à la sortie des transports qui mènent vers le Stade de France. Mais la préfecture de Paris va prendre un arrêté préfectoral pour empêcher la distribution, selon les informations de L'Equipe.

"Je connais les problèmes des gens, j'ai de la famille et des amis en difficulté", avoue Kombouaré

Antoine Kombouaré, l'entraîneur du FC Nantes, a tâché de faire la part des choses entre cette finale de Coupe et le contexte social qui le dérange. "On fait tout pour faire abstraction de ce qui va se passer demain. Pour nous, c'est concentration maximale pour gagner, a assuré le coach kanak en conférence de presse, vendredi, à la veille du jour J. Bien sûr que ça m'embête vraiment, mais je connais les problèmes des gens, j'ai de la famille et des amis en difficulté aussi. Mais je suis embêté. Je suis surtout concentré sur mon travail. Le reste, ce n'est pas notre problème", a poursuivi Kombouaré.

Ce n'est pas la première fois qu'Antoine Kombouaré évoque sa situation personnelle sur un cas extrasportif. Début mars, avant le déplacement des Canaris au Parc des Princes, le technicien mettait en exergue les déstastres du réchauffement climatique. "Chez moi, je suis concerné, ma famille est concernée. Je viens de Nouvelle-Calédonie, dans le Pacifique. Depuis un moment on parle de réchauffement climatique, de montées des eaux, il y a plein d'îles qui vont disparaître", avait-il, entre autres, concédé devant les médias.