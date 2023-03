Nantes: Kombouaré annonce que son équipe ira à Paris en train... et tacle "les Chinois"

Contrairement au PSG, qui avait déclenché une polémique en prenant l'avion pour se rendre à Nantes au match aller, les Canaris prendront le train samedi pour rallier la capitale. Et ils repartiront en bus, comme l'a expliqué Antoine Kombouaré en conférence de presse.

Antoine Kombouaré est un citoyen engagé. Et il n’est pas du genre à blaguer sur les questions écologiques. En septembre dernier, le coach du FC Nantes avait estimé que Christophe Galtier avait "merdé" en plaisantant sur les trajets en avion du PSG. Pour rappel, son homologue parisien avait ironisé après les critiques qui avaient suivi le trajet aller-retour Paris-Nantes effectué en avion par son équipe, déclarant dans un grand sourire envisager de prochains voyages en "char à voile". La polémique avait aussitôt enflé et Galtier, sous pression, avait fini par présenter ses excuses.

"Les Chinois arrivent avec leurs bateaux (en Nouvelle-Calédonie) et foutent tout en l’air"

Six mois plus tard, c’est en TGV que les Canaris se rendront au Parc des Princes pour y défier le PSG, ce samedi (21h), à l’occasion de la 26e journée de Ligue 1. "Je n’ai pas attendu que des gens viennent avec des pétitions pour mettre la pression. J’ai décidé qu’on allait partir en train à Paris. On est super contents d’y aller en train, ce sera 2h (de trajet). On rentrera en bus. 3h30 de bus, ça n’a jamais tué les gens", a annoncé le Kanak ce vendredi en conférence de presse.

Et d’ajouter : "Ça m’énerve toujours quand des mecs viennent me parler d’écologie. Je suis concerné, je viens de Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique. On parle depuis un moment du réchauffement climatique et de la montée des eaux. J’ai toujours été concerné par ça. Là-bas, pour les fonds marins, les Chinois arrivent avec leurs bateaux et foutent tout en l’air. Ça me fout les boules. Donc je n’ai pas besoin que des gens viennent me parler du climat. Je le sais."

"J’ai toujours fait ça. Quand j’étais entraîneur du PSG, on s’était déplacé à Lyon en train. Je le faisais déjà dans mes précédents clubs. Tu ne peux pas le faire quand tu joues tous les trois jours, mais là on n’a pas de match de Coupe d’Europe. On reviendra en bus, tout va bien. Je n’ai pas attendu qu’on me mette la pression. Chez moi, ma famille est concernée par cela, plein d’îles vont disparaître", a-t-il conclu.

Confronté depuis un mois à un calendrier extrêmement copieux, entre la Ligue Europa (élimination en barrages contre la Juventus), la Coupe de France (qualification pour le dernier carré) et le quotidien du championnat, les coéquipiers de Ludovic Blas auront enfin un peu de temps pour souffler après leur déplacement dans la capitale. Ils rejoueront le 12 mars, avec la réception de l’OGC Nice. Avec l’objectif de gratter des points dans la lutte pour le maintien, qui reste l’objectif prioritaire du club. Pointé à la 13e place, Nantes ne compte que sept points d’avance sur la zone rouge.