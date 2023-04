Nantes-Toulouse: "On ne l'a pas jouée", les mots forts de Pallois après la claque reçue en finale de Coupe de France

Corrigé en finale de Coupe de France par Toulouse (1-5), le FC Nantes n'a plus qu'un objectif: le maintien. Les joueurs devront se remettre dans le bon sens mentalement et sportivement selon Nicolas Pallois et Jean-Charles Castelletto.

Humilié en finale de coupe de France par Toulouse (1-5), le FC Nantes est totalement passé à côté de son match. Actuellement 16e en championnat et premier non-relégable, les Canaris doivent rebondir en assurant leur maintien.

Vite oublier pour mieux rebondir! Passés totalement à côté de la finale de la coupe de France contre Toulouse, les hommes d'Antoine Kombouauré souhaitent réagir et sauver le club d'une descente en Ligue 2 qui plane sur le club. Au micro de beIN Sports, Nicolas Pallois appelle à un changement d'état d'esprit dans les plus brefs délais: "Il n'y a rien à dire, on ne l'a pas jouée. Quand on en prend 5 en finale, c'est qu'on n'a pas envie. Maintenant, il faut prendre des points en championnat, il va falloir vider les têtes, ça va être dur. Il faut prendre des points à Brest. Si on montre le même visage, on va en prendre 10... Tout le monde a été à l'envers. Dans ces moments, on sait qu'on est dans le dur depuis un moment mais il faut rester ensemble et aller chercher le maintien."

Rebondir vite car le calendrier est piégeux

Du côté de Jean-Charles Castelletto, même son de cloche. Insuffisants dans tous les compartiments du jeu contre Toulouse, les Canaris devront impérativement se reprendre: "On est passé à côté de notre match, c'est même pire que ça, on était mené 2-0, on n'avait pas l'envie. Aujourd'hui, on n'est pas une bonne équipe, il va falloir vite se mettre au niveau."

16e de Ligue 1, le finaliste de coupe de France doit réagir vite! Ce mercredi, le FC Nantes se déplace sur la pelouse de Brest, 17e et premier relégable. Ensuite, les hommes d'Antoine Kombouaré recevront Strasbourg, actuel 15e du championnat. Une fois les deux concurrents directs affrontés, Nantes jouera contre son bourreau du soir, Toulouse, avant de finir la saison par des matchs contre Montpellier, Lille et enfin Angers.