Coupe de France: Toulouse humilie Nantes et s'offre le deuxième trophée majeur de son histoire

Grâce notamment à des doublés de Logan Costa et Thijs Dallinga, Toulouse a largement battu Nantes (5-1) samedi en finale de Coupe de France. Il n'a fallu que trente minutes aux Toulousains pour tuer le suspense face au tenant de titre.

De la Ligue 2 à l'Europe en l'espace de quelques mois. Champion en deuxième division l'an passé, le Toulouse FC a battu le FC Nantes ce samedi en finale de Coupe de France (5-1), validant ainsi sa qualification pour la Ligue Europa la saison prochaine. Le Téfécé, qui revendique le trophée de 1957 obtenu par un club du même nom mais dissous en 1967, gagne officiellement - selon la FFF - la première Coupe de France de son histoire. Une chose est sûre: Toulouse et ses supporters attendaient ce deuxième trophée dans leur histoire depuis 66 ans et ne risquent pas d'oublier cette soirée mémorable.

Logan Costa, un héros inattendu

Face au tenant du titre, vainqueur de Nice l'an passé (1-0) grâce à Ludovic Blas, Philippe Montanier a maintenu sa confiance à des hommes ayant contribué au parcours toulousain. Ainsi, deuxième gardien dans la hiérarchie, Kjetil Haug a été préféré à Maxime Dupé et Anthony Rouault, l'habituel titulaire en défense, a commencé sur le banc pour laisser la place à Logan Costa.

De toutes les rencontres de Coupe de France cette saison, Logan Costa a justifié la confiance accordée. En l'espace de deux coups de pied arrêtés et 10 minutes, l'international cap-verdien de 22 ans a parfaitement lancé son équipe. D'abord, il s'est faufilé du marquage d'André Girotto (4e) sur un corner tiré par Branco van den Boomen. Puis, sur un coup franc du Néerlandais, le même Girotto a dévié le ballon au bénéfice de Stijn Spierings, qui a remisé pour une nouvelle tête de Costa (10e), lui qui n'avait jamais marqué chez les professionnels.

Dallinga pour le coup de grâce

Avant la rencontre, la dynamique semblait déjà à l'avantage des Toulousains. déjà pratiquement assurés de leur maintien en Ligue 1. En face, le FC Nantes restait sur une mauvaise série, avec une dernière victoire en championnat remontant au 12 février et les Coupes, de France et d'Europe, comme des éclaircies dans le tableau.

16es de Ligue 1 et à la lutte pour le maintien, les Canaris misaient sur cette finale pour se relancer moralement en vue de la fin de saison. Mais c'est tout le contraire qui s'est finalement produit avec une humiliation. Après Costa, Thijs Dallinga a inscrit lui aussi un doublé. Le Néerlandais a piqué son ballon sur Alban Lafont (23e) pour le troisième but de la soirée, après avoir été servi en profondeur par Gabriel Suazo. Et sur une frappe repoussée de Farès Chaïbi, Dallinga a surgi (31e) pour enfoncer les Nantais.

La validation du projet toulousain

Au retour des vestiaires, Antoine Kombouaré a effectué trois changements pour tenter d'inverser le scénario, passant à quatre attaquants avec les entrées d'Andy Delort et Ignatius Ganago. Mais malgré de meilleures intentions, cela ne s'est pas traduit devant le but et Kjetil Haug n'a eu que peu de travail à effectuer.

Nantes a fini par réduire l'écart grâce à Ludovic Blas sur penalty (75e), après une faute de Rasmus Nicolaisen sur Fabien Centonze Mais Toulouse, qui gérait sans doute un peu trop, a rapidement remis les pendules à l'heure, comme pour montrer définitivement sa supériorité. Sur un nouveau coup franc, repoussé par le mur, Zakaria Aboukhlal a envoyé une frappe lourde (79e) pour le plus grand bonheur des fans et notamment ceux réunis au Capitole.

En 2019-2020, Antoine Kombouaré avait vécu un cauchemar de 83 jours à la tête de Toulouse, rapidement licencié la faute à une série de mauvais résultats. Le Téfécé avait été relégué à l'issue de cette saison marquée par le Covid et racheté dans la foulée par les Américains de RedBird Capital Partners. Depuis, dans le sillage de son président Damien Comolli, le club s'est réinventé, avec notamment un recrutement basé en partie sur les statistiques et l'analyse des données. Après avoir vécu un calvaire face à son ancien club, Kombouaré va devoir maintenant sauver Nantes de la relégation pour éviter au FCN de passer de l'Europe à la Ligue 2.