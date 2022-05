Nice-Nantes: une journée et des tensions à Paris avant la finale de Coupe de France

Plusieurs incidents ont eu lieu ce samedi en marge de la finale de la Coupe de France entre l’OGC Nice et le FC Nantes. Ces événements ont nécessité les interventions des forces de l’ordre. Plusieurs blessés sont à déplorer.

Une nouvelle fois, des débordements. Dès le début de la journée, avant la finale de Coupe de France entre Nice et Nantes, une scène d’une grande violence a choqué les personnes présentes aux abords de la gare de Lyon. Vers 13 heures, alors que des supporters niçois étaient attablés à la brasserie "Aux Cadrans", un groupe d’une quarantaine d’individus, habillés en noir, ont foncé sur la terrasse. Selon des sources policières des membres de ce groupe comportaient une inscription "Antifa". Les participants à cette rixe étaient difficilement identifiables par les autorités présentes sur place juste après l’incident.

Des blessés et des interpellations

Contactés par RMC Sport, les patrons de la brasserie "Aux Cadrans" et de la pharmacie du Train Bleu, où s'est déroulé l'incident, expliquent que la rixe a bien impliqué deux groupes de "supporters". Dans des vidéos, les assaillants utilisent plusieurs projectiles à l’encontre des supporters présents. Certains supporters se réfugient dans la brasserie au moment de l’incident. Au total, deux blessés légers étaient à déplorer. En quelques minutes, la police a déployé un important dispositif de sécurité pour organiser des contrôles aux abords de la gare de Lyon, lieu d’arrivée des supporters niçois. En fin de journée (18h), 39 interpellations avaient eu lieu dans ce secteur.

Quelques heures plus tard, nouvelle agitation cette fois plus à l’entrée de la gare de Lyon. Des Niçois et les forces de l'ordre ont échangé quelques coups. La situation s’est finalement calmée en quelques minutes. Depuis vendredi soir, selon nos informations, les policiers parisiens avaient dans le viseur plusieurs ultras niçois arrivés en avance en train pour cette rencontre de Coupe de France. La brigade des réseaux ferrés avait même procédé à plusieurs interpellations.

Liverpool-Real Madrid dans le viseur

Plus de 1000 policiers/gendarmes sont mobilisés depuis le début de journée pour encadrer cette rencontre classée à risque par les autorités. En fin d’après-midi, un nouvel incident a éclaté à quelques kilomètres du Stade de France. Les forces de l’ordre ont chargé à plusieurs reprises des supporters niçois. La police a fait usage de gaz lacrymogène. Ce mouvement de foule a provoqué quelques blessés légers.

Reste une question en suspens : des ultras parisiens étaient-ils présents dans les rues de la capitale pour se battre avec les Niçois? Certains anciens ultras auraient été repérés dans le secteur de la place de Clichy, juste avant la rencontre de Coupe de France. D’autres identifiés dans le secteur de la gare de Lyon avant la rixe de ce samedi matin. Mais l’identification des auteurs de la rixe reste complexe, la plupart des individus avait le visage caché au moment des faits.

Dans les rangs policiers ce soir, on parlait déjà de la prochaine affiche qui aura lieu à la fin du mois de mai au Stade de France entre Liverpool et le Real Madrid (finale de la Ligue des champions). Plusieurs milliers de supporters étrangers sont attendus en France. Vigilance maximale.