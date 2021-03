OL-Sochaux: Garcia encense Cherki après son doublé

Titulaire samedi en 16es de finale de la Coupe de France face à Sochaux au Groupama Stadium, le jeune attaquant de l'Olympique Lyonnais Rayan Cherki a activement participé à la large victoire des Gones grâce à un doublé (5-2). Le jeune crack de 17 ans a beaucoup plu à son entraîneur, Rudi Garcia.

La Coupe inspire Rayan Cherki. Le jeune et talentueux attaquant de l’OL s’était révélé aux yeux du grand public l’an passé lors d’un 16e de finale de Coupe de France remporté 4-3 à Nantes. La pépite lyonnaise, alors âgée de 16 ans, avait signé un doublé à la Beaujoire. Un an plus tard, s’il n’a pas gagné ses galons de titulaire sur le long terme, il a à nouveau brillé au même stade de la compétition, mais cette fois face à Sochaux. Sur la pelouse du Groupama Stadium, Cherki, 17 ans, a scoré à deux reprises et participé au festival offensif de son équipe, vainqueur 5-2 des Lionceaux.

"On a fait une bonne prestation collective même si on a pris trop de buts, a analysé le Lyonnais après la rencontre. On n’a pas été suffisamment réguliers. On doit encore travailler sur cela." Cherki est aussi revenu sur son association avec Islam Slimani en attaque : "J’aime jouer avec lui. On se cherche tout le temps." De quoi donner des idées à Rudi Garcia qui a apprécié la partition de son jeune attaquant.

"Une belle satisfaction"

"On ne parle pas de ses buts, il les a mis, c'est très important pour lui, je souhaitais qu'il marque, a déclaré le coach de l’OL. Je le juge plus sur l'ensemble de son match. Il m'a beaucoup plu sur son placement et ses déplacements, que ce soit sur le plan défensif ou offensif. Il a joué simple jusqu'aux 30 derniers mètres, puis il a percuté comme il sait le faire. Une de ses qualités, c’est aussi le un contre un dans les zones où il sait le faire. C’est un match abouti pour Rayan. C’est une belle satisfaction."

Relancé sur son attaquant, Rudi Garcia valide lorsqu’on lui demande s’il a franchi un palier. "Oui, il est dans un bon moment, c’est très bien pour lui et pour l'équipe." Prochain rendez-vous pour l’Olympique Lyonnais, vendredi soir sur la pelouse de Reims pour le compte de la 29e journée de Ligue 1.