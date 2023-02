OM-Annecy: deux ans après leur gros clash, Payet et Bosetti vont se retrouver en Coupe de France

Bourreaux du PSG et du Paris FC, Marseille et Annecy se feront face au Vélodrome en quarts de finale de la Coupe de France. L'occasion de retrouvailles sans doute épicées entre Dimitri Payet et Alexy Bosetti, qui avaient eu un échange tendu sur Twitter en septembre 2020.

Alexy Bosetti a sans doute esquissé un petit sourire en découvrant le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France ce jeudi. Car le destin a placé sur la route du FC Annecy, club où il évolue depuis l’été 2021, un très gros morceau. Les Savoyards devront sortir l’OM, qui plus est au Vélodrome, pour rejoindre le dernier carré de la compétition. Un sacré défi pour l’actuel 11e de Ligue 2… et un joli clin d’œil pour Bosetti.

Car l’attaquant de poche n’est pas franchement le joueur le plus apprécie du côté de Marseille. Et Marseille n’est pas non plus dans le cœur de l’ancien Niçois, qui avait été suspendu un match en 2014 pour "provocations envers le public" du Vélodrome lors d’une rencontre de Coupe de France quand il portait les couleurs des Aiglons.

>> Coupe de France: les affiches des quarts

"C'est ça ton jardin"

Plus récemment, Bosetti s’est aussi clashé sur les réseaux sociaux avec… Dimitri Payet. C’était en septembre 2020. Au lendemain d’une victoire au Parc des Princes (1-0), la première dans un Classique depuis neuf ans, le meneur de jeu marseillais avait publié un montage se moquant en particulier de Neymar, transformé en petit chien dans les bras d’Alvaro Gonzalez.

"Là, ça va trop loin", avait jugé Bosetti auprès d'Eurosport. "Ça ne m'a pas fait rire, avait-il insisté. Neymar a tout gagné, et Payet rien du tout. C'est comme si moi, je chambrais Payet, on est sur deux catégories de joueurs différentes. Demain s'il le veut, Neymar achète Payet et le met dans son jardin." Une comparaison qui n’avait pas du tout plu à Payet, qui s’était saisi quelques heures plus tard de son smartphone pour tacler Bosetti et filer la même métaphore.

"Et ensuite je t'achèterais toi pour te mettre devant chez moi, parce que malheureusement tu n'as pas le niveau pour être dans mon jardin", avait lancé le milieu de terrain. Ni une ni deux, Bosetti avait répliqué. "Tu parles de mon jardin ?", avait-il posté avec deux emojis rieurs et des photos de lui célébrant un but au Vélodrome lors d’un succès 5-4 de Nice contre l’OM en 2014. "Ouais, mais en attendant c'est ça ton jardin actuellement", avait encore répondu Payet, accompagnant son message d'une photo du stade Charles-Massot utilisé par le Puy Foot 43, le club de quatrième division où jouait à ce moment-là Bosetti, qui avait fait son retour en France après des expériences aux États-Unis. Le mot de la fin dans ce gros chambrage ? Même pas.

Bosetti avait conclu l’échange en exhumant un article de L'Equipe de 2010 dans lequel Payet affichait sa volonté de quitter Saint-Etienne pour rejoindre… le PSG. "Bonne soirée les marseillais", s’était marré Bosetti. Plus de deux ans plus tard, le voilà donc à Annecy, avec trois buts inscrits cette saison en championnat. Il était titulaire mercredi lors de la qualification de son équipe sur la pelouse du Paris FC (1-1, 6-5 tab) en huitièmes de finale de la Coupe de France. Une qualification historique pour Annecy, qui ira donc au Vélodrome le 1er mars prochain. Payet, lui, est resté sur le banc lors de la victoire de l’OM face au PSG (2-1).