OM en direct: suivez la conf de presse de Sampaoli et Luis Henrique

L'OM et Puma ont annoncé ce vendredi qu'ils prolongeaient leur aventure commune "au moins jusqu'en 2028". Un affichage sauvage va débuter dans les rues de la Cité phocéenne avec des slogans comme "Certains choisissent leurs amis, nous on a choisi notre famille" ou "Pourquoi chercher à rêver plus grand quand on est déjà avec le plus grand club de l’histoire". Vous aurez noté la petite référence au slogan "Rêvons plus grand" utilisé par le PSG.