OM: partenariat renouvelé avec Puma

L'OM et Puma ont annoncé ce vendredi qu'ils prolongent leur aventure commune "au moins jusqu'en 2028". Le club phocéen et l'équipementier allemand sont partenaires depuis 2018.

L'histoire entre Puma et l'Olympique de Marseille va continuer. Dans un communiqué commun, publié ce vendredi matin, le célèbre équimentier allemand et le club phocéen ont annoncé qu'ils renouvelaient leur partenariat au moins jusqu'en 2028. "Nous avons, ensemble, des ambitions élevées pour servir la performance de l'équipe et le plaisir des supporters", se félicite Richard Teyssier, le directeur général de Puma Europe.

Pablo Longoria, le président de l'OM, est lui aussi fier de pouvoir poursuivre cette collaboration: "Depuis 2018, nous partageons ensemble cette vision. Nous avons donc co-créé une feuille de route ambitieuse afin de poursuivre notre reconquête sportive et notre ancrage dans la cité."

Référence au slogan du PSG

Puma et l'OM collaborent depuis 2018. À l'époque, ils avaient dévoilé les nouveaux maillots avec un clip dans lequel apparaissait... Diego Maradona. Dans cette vidéo, qui avait pour slogan "Venu de l'eau pour mettre le feu", la légende argentine incarnait un capitaine d'une armée de passionnés et lâchait un très solennel "Marseille, nous sommes là".

Pour célébrer le renouvellement de ce partenariat, un affichage sauvage va débuter dans les rues de la Cité phocéenne avec des slogans comme "Certains choisissent leurs amis, nous on a choisi notre famille" ou "Pourquoi chercher à rêver plus grand quand on est déjà avec le plus grand club de l’histoire". Tout en sobriété, avec une petite référence au slogan "Rêvons plus grand" utilisé par le PSG.