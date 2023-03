OM: nouvelles rassurantes pour Veretout après sa sortie en Coupe de France

Touché à la cheville mercredi contre Annecy en Coupe de France, Jordan Veretout a passé des examens. Aucune entorse n'a été décelée et il pourrait être dans le groupe marseillais pour le déplacement à Rennes dimanche en championnat.

Les nouvelles sont rassurantes pour Jordan Veretout. Sorti juste avant la séance de tirs au but, mercredi, lors de la défaite de l’OM contre Annecy (2-2, 7-6 tab), le milieu de terrain français (30 ans) a passé des examens ce jeudi. Il a subi un traumatisme à la cheville, mais sans véritable conséquence.

Il pourrait jouer contre Rennes

Aucune entorse n'a été décelée chez l'ancien joueur du FC Nantes. L'entraînement du jour ayant été un décrassage, il testera véritablement ses sensations ce vendredi lors de la prochaine séance. Il pourrait même être apte pour le déplacement programmé à Rennes, dimanche (20h45), en clôture de la 26e journée de Ligue 1, lui qui a été l'un des meilleurs olympiens face à Annecy.

Après la défaite le week-end dernier contre Paris (3-0) et cette énorme désillusion en Coupe de France, Marseille aura besoin d'une réaction pour rassurer ses supporters et conforter sa deuxième place, qui est aujourd'hui menacée par Monaco et Lens. "C'est une grande déception, une grande tristesse, a commenté Igor Tudor mercredi. On sort d'une compétition où on a éliminé le PSG (2-1 en 8es, ndlr) et Rennes (1-0 en 16es), c'est une folie. Il n'y a pas de rupture, juste une grande tristesse."

"On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, a également pesté Mattéo Guendouzi. Ça n'est pas normal. Il fallait faire le break mais on n'a pas su concrétiser nos occasions, on a été un peu light dans les duels. On n'a pas été au rendez-vous. Tu n'es à l'abri de rien dans le foot quand tu ne mets pas les ingrédients. On a honte, pour nous, pour le club et pour les supporters qui attendent ce trophée. Il faut vite switcher et passer à autre chose. Il y a une saison à finir."