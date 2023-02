OM-PSG: grosse ambiance avant le match, énorme bronca pour Galtier

Bien avant le coup d'envoi du choc OM-PSG (21h10) en Coupe de France, les supporters marseillais ont mis une belle ambiance aux alentours du Vélodrome.

Les supporters phocéens ont mis une grosse ambiance aux abords du Vélodrome avant le coup d'envoi du choc entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Chants, fumigènes, feux d'artifice... Les fans ont tout donné sur le parvis du stade, qui, à trois heures du début de ce huitième de finale de Coupe de France, était déjà plein à craquer.

Aux alentours de H-1, le "FC Parvis" n'a pas manqué cette première réception du PSG dans cette saison 2022-2023 (l'OM et le PSG s'affrontent en championnat le 26 février). Comme c'est le cas depuis un certain temps, ce groupe de jeunes supporters indépendants a occupé le parvis Dufaure-de-Montmirail pour craquer des fumigènes et lancer des fusées. Ce qui a assuré une chaude ambiance, bien que cette habitude ait occasionné quelques discordes avec riverains et passants par le passé.

Énorme bronca pour Galtier

L'ambiance d'avant-match était tout aussi particulière à l'intérieur du stade, à guichets fermés. Lorsque Christophe Galtier et Luis Campos ont foulé la pelouse pour effectuer leur habituelle reconnaissance du terrain, les virages marseillais ont fait résonner une énorme bronca et quelques chants hostiles. Rebelote lorsque les joueurs parisiens ont fait leur apparition peu après 20h30 pour l'échauffement.

Cette affiche se dispute sans supporters parisiens, interdits de déplacement. Ils ont dû se contenter d'une communion avec les joueurs à leur départ pour Marseille dans la matinée.