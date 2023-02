OM - PSG : sur quelles chaînes TV et à quelle heure voir le match de Coupe de France ?

Ce mercredi, assistez au choc entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain ! Les deux clubs s’affrontent pour le Classico des huitièmes de finale de la Coupe de France. Découvrez dans ces lignes sur quelles chaînes TV et à quelle heure voir le match OM – PSG en direct !

C’est le choc événement de cette Coupe de France ! L’OM reçoit le PSG, après une victoire contre Rennes en 16e de finale (1-0). Toutefois, l’effectif phocéen est impacté par les suspensions de Balerdi et Bailly.

En face, malgré le retour de Neymar et de Verratti, les Parisiens se déplacent à Marseille sans Mbappé et Sanches. Christophe Galtier et ses hommes veulent ajouter une nouvelle victoire à leur parcours, après avoir éliminé le Pays de Cassel (0-7) au tour précédent. Découvrez dans ces lignes sur quelles chaînes TV et à quelle heure voir le match OM – PSG en direct !

Match OM – PSG : sur quelles chaînes voir le match ?

Le match OM – PSG est diffusé ce mercredi 8 février à 21 heures 10 sur les chaînes TV beIN SPORTS 1 et France 3. La prise d’antenne a lieu dès 20 heures 30 pour la présentation des effectifs et des enjeux. Puis, Christophe Josse et Daniel Bravo prennent le relai pour commenter le Classico, arbitré par François Letexier, à l’Orange Vélodrome. Enfin, les journalistes sportifs beIN SPORTS analysent et décryptent les résultats dans l’émission d’après match.

