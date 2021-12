PSG en direct: la conférence de presse de Pochettino avant la Coupe de France

Lors d'une conférence donnée à près de 200 étudiants en économie à l'université de La Sorbonne, jeudi à Paris, Leonardo a donné quelques indices sur le mercato hivernal à venir du côté du Paris Saint-Germain. Il a ainsi confié ne pas avoir besoin de joueurs "en plus". "Normalement, des équipes qui ont besoin de quelque chose en plus, ce qui n’est pas notre cas honnêtement, cherchent une opportunité plus qu’un gros investissement", a déclaré, selon la retranscription du Parisien, le directeur sportif brésilien.