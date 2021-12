Mercato: les indices de Leonardo sur le mercato hivernal du PSG

À l’occasion d’une conférence donnée à l’université de la Sorbonne, jeudi soir, le directeur sportif brésilien Leonardo a livré quelques confidences sur le mercato hivernal du PSG.

Lors d'une conférence donnée à près de 200 étudiants en économie à l'université de La Sorbonne, jeudi à Paris, Leonardo a donné quelques indices sur le mercato hivernal à venir du côté du Paris Saint-Germain. Il a ainsi confié ne pas avoir besoin de joueurs "en plus".

"Normalement, des équipes qui ont besoin de quelque chose en plus, ce qui n’est pas notre cas honnêtement, cherchent une opportunité plus qu’un gros investissement", a déclaré, selon la retranscription du Parisien, le directeur sportif brésilien.

"Vous savez ce qu’on veut…Ça c’est clair. On va voir", a aussi lâché Leonardo, lorsqu'il a été interrogé sur son espoir de prolonger le contrat de Kylian Mbappé. Quant à celui de Marquinhos, tous les voyants sont au vert, selon lui: "Il va rester à vie. Il ne veut pas partir".

L'effectif parisien fait "rêver"

Le Brésilien a également évoqué l'ambition du club, à savoir la Ligue des champions, qui va venir à Paris selon lui. "Quand tu regardes notre effectif aujourd’hui, tu te dis que ça fait rêver. On représente dans le monde quelque chose d’unique. Les gens parlent beaucoup, mais personne n’a eu ce que l’on a depuis 10 ans. Il manque certes le dernier coup et je pense qu’il va arriver…"

"Il faut surpasser l’idée que tu n’as jamais gagné la Ligue des champions. On doit faire un travail dans nos têtes. Je ne vois pas de limite. On n’a pas le palmarès de certaines équipes, mais on a la structure, la qualité et l’organisation", a-t-il conclu.