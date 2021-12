PSG: Xavi Simons, une première pleine de promesses

Xavi Simons a connu la première titularisation de sa carrière avec le Paris Saint-Germain dimanche, en Coupe de France. Le talent de 18 ans a réalisé 90 minutes d'un bon niveau. Une performance qui pourrait lui permettre d'intégrer la rotation en 2022.

Avec sa proéminente tignasse blonde, il était difficile de ne pas l’apercevoir sur le terrain dimanche soir, face à Feignies-Aulnoye (3-0), à Valenciennes. Mais ce que les observateurs ont surtout remarqué, c’est le talent à l’état brut d’un jeune joueur de 18 ans qui ne demande qu’à l’exploiter. Mais pour cela, encore faut-il le faire jouer. Mauricio Pochettino, le coach du Paris Saint-Germain, avait promis de faire appel aux jeunes s’il en avait l’opportunité, à l’occasion des 32es de finale de la Coupe de France.

Et il a tenu parole en titularisant le Néerlandais Xavi Simons. Si le talent du gamin est indiscutable, prouver sa valeur au plus haut niveau n’est pas donné à tout le monde, surtout quand les occasions se font rares. Il faut savoir saisir sa chance quand elle passe. Titulaire sur le flanc droit d’une attaque parisienne inhabituelle, au sein d’un onze lui-même très remanié, Xavi Simons se savait très attendu, en raison des attentes nourries par un début de saison canon avec les U19 en Youth League (17 tirs, 10 cadrés, 3 buts et 3 passes décisives en cinq matches disputés cette saison dans la compétition).

Décisif en fin de match

Pour sa toute première titularisation avec l'équipe première du Paris Saint-Germain, Simons s'est montré irréprochable dans son attitude et son état d’esprit, en répétant les efforts tout au long du match, avec beaucoup de combativité. S’il a les défauts de sa jeunesse, comment lui en vouloir à son âge avec aussi peu de vécu au très haut niveau, le Néerlandais a surtout montré toute l’étendue de ses qualités de percussion et de créativité. Une action résume à merveille ce constat, et les promesses entrevues dimanche soir. Sur une action qu’il initie sur le côté droit, Xavi Simons appelle le une-deux avec Colin Dagba.

Le latéral s’appuie alors sur son partenaire qui lui remet instantanément dans l’intervalle avec une passe d’une propreté technique absolue, ajustée dans le bon timing. Une passe clé qui débouchera sur le doublé de Kylian Mbappé. Deuxième au nombre de passes clés (5), selon le compte Twitter Paris Stats Germain, Xavi Simons se situe dans la moyenne haute des joueurs du Paris Saint-Germain cette saison, sachant que dans le domaine, Lionel Messi est le meilleur, avec 2,8 passes clés par match disputé de 90 minutes, toujours selon Paris Stats Germain.

De retour contre les Merlus, à Lorient ?

"Personnellement, je me suis senti bien, je suis très content, parce que c'est ma première titularisation, et j'ai joué tout le match, a confié l’intéressé. Ça fait vraiment plaisir de jouer avec ces joueurs de haut niveau, et je vais continuer à travailler."

"Xavi Simons a fait un bon match, a estimé pour sa part le coach, Mauricio Pochettino. Lui comme tous les jeunes joueurs se sont bien entraînés. Il joue avec les U19 mais c’est important de jouer avec nous. Je pense que ce type de compétition, la Coupe de France, et ce type de match, sont une bonne opportunité pour ces jeunes de se montrer et d'acquérir de l’expérience. Ils savent comment jouent les joueurs de l’équipe première et ces matches servent à construire les relations entre tous les joueurs et pouvoir grandir ensuite et avoir de la qualité."

La Coupe de France pourrait être l'occasion pour Xavi Simons d'enchaîner assez rapidement avec l'équipe première, les 16es de finale étant programmés les 2 et 3 janvier 2022 face à Vannes (N2), à moins que son entraîneur, séduit par sa première, ne fasse appel à lui dès mercredi en Ligue 1 à Lorient.