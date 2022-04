Algérie-Cameroun: la réponse de la fédération algérienne aux menaces de la fédération camerounaise

Les déclarations de Djamel Belmadi concernant l’arbitrage de la rencontre Algérie-Cameroun (1-2) n’ont pas tardé à faire réagir la Fédération camerounaise de football qui a menacé les Algériens d’entamer des poursuites. En réponse à cela, l’instance algérienne a clarifié certains points ce mercredi via un communiqué.

Le match de barrages retour entre l’Algérie et le Cameroun ne finit plus de faire parler. Lors d’une interview où il annonçait son intention de rester le sélectionneur de l’Algérie, Djamel Belmadi a relancé la machine en parlant de l’arbitrage de Bakary Gassama lors de cette rencontre. Ce qui n’a pas plus à la Fédération Camerounaise de football qui a affirmé par la voix de son président Samuel Eto’o, être prête à entamer des poursuites.

En réponse à cette menace, la Fédération Algérienne de football a clarifié la situation en faisant savoir qu’ils "n’ont à aucun moment insinué, cité et encore moins accusé la Fecafoot ou une autre fédération ou bien une instance internationale de quoi que ce soit." Il faut dire que Belmadi n’a pas mâché ses mots en faisant savoir que "plus jamais de la vie on laissera deux, trois personnes conspirer contre notre pays."

"Dénoncer le comportement de certains arbitres s’inscrit dans une démarche d’intérêt général"

L’instance algérienne reste cependant sur sa position en faisant savoir qu’elle estime avoir le droit de critiquer l’arbitrage effectué par Bakary Gassama lors de l’opposition face aux Lions Indomptables: "Dénoncer le comportement de certains arbitres s’inscrit dans une démarche d’intérêt général (…) L’histoire du football est richement truffée de destins brisés, d’épopées dramatiques, mais aussi d’injustices, notamment d’ordre arbitral."

La FAF se montre également enclin à l’idée de collaborer avec la FECAFOOT afin de "mettre toute la lumière sur cette affaire devant la Commission d’Ethique de la FIFA." Rappelons que la Fédération Gambienne de football a également demandé aux dirigeants algériens de condamner les propos de Belmadi envers Gassama et a adressé une plainte à la FAF envers Belmadi.