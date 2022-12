Angleterre: mort de George Cohen, champion du monde 1966

Le club de Fulham a annoncé ce vendredi le décès de George Cohen, qui avait été sacré champion du monde avec l'Angleterre en 1966. Geoff Hurst et Bobby Charlton sont désormais les deux derniers survivants de cette équipe.

George Cohen, arrière droit de l'équipe d'Angleterre victorieuse de la Coupe du monde 1966, est décédé à l'âge de 83 ans, a annoncé vendredi son ancien club Fulham.



"Tout le monde au club de Fulham est profondément attristé d'apprendre le décès de l'un de nos plus grands joueurs - et gentlemen - George Cohen", a écrit en hommage le club londonien sur son site Internet.



Le défenseur (37 sélections) avait joué tous les matches de l'épopée victorieuse des Three Lions qui avaient conquis à domicile leur unique titre mondial.

Hurst et Charlton derniers survivants des champions du monde 1966

Cohen a fait toute sa carrière à Fulham, jouant 459 matchs pour les Cottagers de 1956 à 1969 avant qu'une blessure à un genou ne mette fin à sa carrière à 29 ans. Une statue à son effigie avait été dévoilée devant le stade de Craven Cottage en octobre 2016.



Après le décès de Cohen, seuls Geoff Hurst, 81 ans, auteur d'un triplé lors de la finale de 1966 et Bobby Charlton, 85 ans, sont encore en vie dans le onze départ anglais (aucun remplaçant n'était autorisé à l'époque) qui a remporté la Coupe du monde.