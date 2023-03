Argentine: Martinez a refait son geste obscène du Mondial… avec ses coéquipiers

Emiliano Martinez, gardien de l’Argentine, a de nouveau exécuté le même geste obscène que celui effectué après la remise de son trophée de meilleur gardien de la Coupe du monde, jeudi lors de l’immense fête célébrant les champions du monde.

C’était visiblement plus fort que lui. Un peu plus de trois mois après s’être attiré les foudres du monde du football pour ses célébrations obscènes et vulgaires après la victoire de l'Argentine en Coupe du monde, Emiliano Martinez a "récidivé". Dans l’euphorie de l’immense fête organisée au stade Monumental pour fêter les champions du monde jeudi en marge du match amical face au Panama (2-0), le gardien argentin s’est amusé de son geste effectué juste après avoir été désigné meilleur gardien le 18 décembre dernier. En quittant le podium, il avait posé son trophée sur son bas-ventre en tirant la langue.

Il avait regretté ce geste… en février

Largement critiqué pour cet écart, Martinez a récidivé jeudi en plaçant cette fois une réplique de la Coupe du monde remise à chaque joueur à hauteur de son entrejambe. Il était accompagné de plusieurs équipiers: Guido Rodríguez, Marcos Acuña, Gerómino Rulli et Germán Pezzella. Dans une interview à ESPN en février dernier, le gardien d’Aston Villa avait pourtant regretté cette célébration déplacée en mondiovision, qui lui avait valu un torrent de critiques.

"C’était une chose stupide ce que nous avons fait avec les gars, c’est la seule chose dont je ne suis pas fier", avait-il lancé. Il a visiblement changé d’avis depuis. Martinez avait été également été ciblé pour avoir paradé avec une poupée à l’effigie de Kylian Mbappé lors des jours suivants la finale en Argentine… après avoir pourtant tenté de réconforter l’attaquant parisien après la séance de tirs au but. "Je lui ai dit qu'il avait fait un grand match et qu'il faisait honneur à son pays", a-t-il confié.

Le geste de Martinez et de ses équipiers ne fut pas la seule provocation de cette immense fête. Son partenaire, Lautaro Martinez, a aussi eu une pensée ironique pour le Brésil, grand rival de l’Argentine, en réclamant une minute de silence en son honneur.