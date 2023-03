Coupe du monde 2022: "Nous avons eu de la chance", reconnaît Emiliano Martinez

Invité à réagir aux propos de Rodrigo De Paul qui a estimé que l'équipe d'Argentine championne du monde 2022 était la "meilleure de l'histoire" de l'Albiceleste, Emiliano Martinez a formulé un avis allant à l'encontre de son partenaire.

Rodrigo de Paul a provoqué une petite polémique en Argentine. Dernièrement, le milieu de terrain de l'Atlético de Madrid a estimé que les champions du monde 2022 avaient "formé la meilleure équipe argentine de l'histoire". Interrogé sur le sujet, Emiliano Martinez s'est montré bien plus mesuré.

Les propos de Rodrigo de Paul ont irrité notamment d'anciens internationaux, vainqueurs de la Coupe du monde 1978 ou 1986. "Il faut garder les pieds sur terre et respecter nous tous qui avons porté le maillot argentin", a réagi de son côté Mario Kempes, l'un des héros de la première étoile argentine.

"Nous avons eu de la chance de gagner deux matchs aux tirs au but"

"On n'est pas les meilleurs de l'histoire", a tranché "Dibu" Martinez dans des propos rapportés par TyC Sports. Le gardien d'Aston Villa a indiqué avoir échangé avec Lionel Messi à propos des différences entre cette génération championne du monde et celle qui a échoué notamment en finale du Mondial en 2014. "Nous avons eu de la chance de gagner", en a conclu celui qui a été désigné récemment gardien de l'année par la Fifa.

"Lors de cette Coupe du monde, nous avons eu de la chance de gagner deux matchs aux tirs au but", a ajouté Martinez, en référence notamment à la finale remportée face à l'équipe de France. Avant d'ajouter: "Nous n'étions pas tiki-taka non plus et nous n'avons pas gagné 3-0 à chaque match."

Pour que cette génération devienne la meilleure de l'histoire de l'Albiceleste, il faudrait qu'elle puisse obtenir de nouveaux titres selon Emiliano Martinez. Le gardien et ses compatriotes ont pourtant déjà gagné une Copa America en amont du Mondial au Qatar. "Nous avons encore beaucoup à donner", a assuré le portier.

Emiliano Martinez a également parlé de son cas personnel: "Je n'ai joué que 26 matchs en équipe nationale. Tout le monde me dit: 'Dibu, Dibu, oui mais Romero a joué 100 matchs avec 44 clean sheets". J'ai encore un long chemin à parcourir pour essayer d'être le meilleur de l'histoire, a estimé le joueur de 30 ans. Je ne peux pas dire que je suis le meilleur gardien de l'histoire alors que j'ai encore beaucoup à faire. Je veux atteindre les 100 matchs avec la sélection."