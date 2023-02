France-Argentine: "C’était une chose stupide", les regrets d'Emiliano Martinez sur sa célébration obscène

Héros de la finale de la Coupe du monde 2022 remportée par l'Argentine, Emiliano Martinez s’était fait remarquer lors des célébrations avec un geste grotesque. Il s'en est expliqué au micro de ESPN.

Dans l’euphorie du moment, il s’était totalement lâché. Quelques minutes après la victoire de l’Argentine face à l’équipe de France en finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar (3-3, 4-2 tab), Emiliano Martinez s’était fendu d’une célébration pour le moins osée. Désigné meilleur gardien du tournoi, il avait brandi son trophée représentant un gant en or, et avait placé l’objet au niveau de son entrejambe, hilare. Un geste perçu comme une provocation à l’égard des Bleus et qui avait aussitôt suscité la polémique.

Ce qu'il a dit à Mbappé

Ce que semble aujourd’hui regretter le portier d’Aston Villa. "C’était une chose stupide ce que nous avons fait avec les gars, c’est la seule chose dont je ne suis pas fier", raconte-t-il dans un entretien accordé à ESPN. Il a aussi révélé ce qu’il a dit à Kylian Mbappé pour tenter de le consoler au coup de sifflet final. "Je lui ai dit qu'il avait fait un grand match et qu'il faisait honneur à son pays", a-t-il confié.

Avant de revenir sur sa parade décisive réussie devant Randal Kolo Muani au bout du temps additionnel de la prolongation : "C'était une action très rapide. Le ballon est revenu sur Kolo Muani. J'ai essayé de l’attaquer en diagonale pour réduire l'angle et lui montrer le premier poteau. Evidemment, j'ai tendu ma jambe et mon bras de ce côté en priant pour qu'il y aille et j'ai placé mon corps si fermement que le ballon a rebondi. Ce sont des moments très rapides et il faut parfois avoir un peu de chance. Nous aurions même pu gagner sur le contre."

Lors des tirs au but, "Dibu" s'est détendu sur sa droite pour repousser la tentative de Kingsley Coman, puis il a regardé passer la frappe d'Aurélien Tchouaméni au ras de son poteau droit, après s'être livré à un coup de pression psychologique. Ce qu'il assume complètement : "Je tente toujours quelque chose de nouveau."