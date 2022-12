Au Stade Toulousain, la finale de la Coupe du monde a déjà commencé entre Français et Argentins

Avant la finale de la Coupe du monde de football entre la France et l’Argentine, certains vestiaires de rugby résonnent déjà de cette rivalité. A Toulouse, l’ailier Juan Cruz Mallia et le centre Santiago Chocobares défendent leurs couleurs depuis plusieurs semaines, face à des Français qui restent confiants. L’épilogue aura lieu dimanche, jour du match du Stade Toulousain !

Depuis plusieurs semaines déjà, le manager du haut niveau du Stade Toulousain Jérôme Cazalbou expliquait que cette Coupe du monde était vécue particulièrement dans l’intimité du vestiaire. "On a plusieurs nationalités et on a déjà eu un duel entre Français et Australiens. Mais les plus passionnés, les plus chauds, ce sont vraiment les Argentins." Et c’est vrai. S’ils dépassent le double mètre et pèsent sur la balance, les 2e lignes australiens Richie Arnold et Emmanuel Meafou n’auront certainement jamais la ferveur des Argentins. Et c’est tant mieux pour la quiétude de l’équipe, tant Juan Cruz Mallia et Santiago Chocobares prennent la place…

Ce vendredi, à deux jours de la finale, les deux trois-quarts sont tout sourire au bord de la pelouse du stade Ernest Wallon. "On va être tranquille", ose Mallia, qui ne veut pas non plus afficher un trop plein de confiance… "On a confiance en l’équipe. On a un mec je ne sais pas si vous connaissez… Leo Messi qui joue pour nous. Donc on est content de vivre la finale ici." Un nom et le visage de Santiago Chocobares s’éclaire. "Je supporte les Newell’s Old Boys de Rosario, le club de Messi. La Coupe du monde pour l’Argentine c’est tout. Je ne sais pas comment expliquer ça, d’ailleurs, il n’y a pas d’explication ! Le foot c’est les couleurs. Mais sachez que si Messi gagne dimanche, pendant trois semaine se sera très chaud en Argentine !"

"On a une revanche à prendre contre la France"

Un de leurs coéquipiers est bien placé pour le savoir. Le 2e ligne international français Thibaud Flament a vécu durant une année en Argentine (2018-2019) où il a porté le maillot du Club Newman à Buenos Aires. Il comprend parfaitement la passion des deux Sud-Américains. "Là-bas on sent que c’est une religion, plus qu’un sport, qu’un hobby. C’est central dans leur vie, ils sont vraiment au taquet ! On le voit dans les tribunes. Ce sont les plus vivants, les plus vocaux, les plus bruyants." Et d’expliquer que la rivalité avait déteint sur le vestiaire rouge et noir . "'Juanchi' et 'Choco', ils sont dans la lignée de ça, ils sont à fond ! On les a pas mal chambré sur les tirs au but l’autre fois, puis ils nous ont chambré sur la demie, c’est plutôt sympa."

Le duel se fait depuis un moment. "Oui quand il y a eu le 8e de finale on a vu que la France et l’Argentine étaient du même côté du tableau, avoue Mallia. Alors on espérait ce moment. On a une revanche à prendre contre la France depuis 2018." Du coup, le duo cible régulièrement les Français fans de foot du vestiaire. D’un côté les Fouyssac, Guitoune, Bonneval et l’arrière Thomas Ramos, grand supporter de l’Olympique Lyonnais. De l’autre les "Pumas" argentins. "Ils viennent avec leur maillot de l’Argentine, on vient avec ceux de la France donc oui, il y a un peu de rivalité", abonde Flament. "Ils disent qu’ils vont gagner, qu’ils sont tranquilles avec Kylian Mbappé", sourit Mallia…

Tout est planifié pour eux

"On est plus nombreux donc c’est plus facile on arrive à les rendre fous un par un, renchérit le pilier Cyril Baille. On se branche un peu ! En tous cas on est tous derrière les Bleus et j’espère que ça va être un très, très gros match à regarder dimanche." Justement, les Toulousains doivent d’abord penser à leur match de Champions Cup face à Sale, juste avant la finale de l’équipe de France dimanche (14h). Pas facile pour les deux Argentins qui, même s’ils ne seront pas sur la feuille de match cette fois-ci, ne peuvent avouer penser au foot en premier, quand on leur demande quel rencontre est importante.

Si Mallia tente presque faussement un "le premier match c’est Toulouse", le rire aux éclats de Chocobares traduit autre chose… "On se prépare pour les deux matchs" rebondit le deuxième. D’ailleurs, tout est planifié pour eux. Même si la rencontre sera diffusée dans l’enceinte d’Ernest Wallon, pas question de rester dans les parages une fois le match du Stade Toulousain achevé. "Ce n’est pas possible de rester avec tous les Français, explique Chocobares. On le verra chez moi. Ça nous a porté chance jusque-là." Et au moment de les voir enchaîner à plein poumons un "muchachos", désormais célèbre chant des supporters argentins, on se dit qu’en cas de succès de l’Albiceleste, on souhaite bonne chance à leurs coéquipiers dans le vestiaire toulousain lundi…