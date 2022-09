Mercato: le plan que serait en train de concevoir le Barça pour faire revenir Messi

Parti du FC Barcelone, libre, à l'été 2021, Lionel Messi laisse une trace indélébile en Catalogne. Joan Laporta, président du Barça, rêve de rapatrier Léo Messi à Barcelone. Selon Mundo Deportivo, un plan est à l'étude concernant la faisabilité de l'opération.

Le Barça a un plan. Il veut faire revenir Lionel Messi et fera tout pour se donner les moyens de le faire. Le club catalan travaille à un schéma pour rapatrier la star argentine en Catalogne, selon Mundo Deportivo.

Le média catalan précise que l'opération sera néanmoins compliquée, pour les mêmes raisons qui avaient poussé le Barça à ne pas prolonger Léo Messi en août 2021. Après avoir promis de le renouveler, Laporta lui avait annoncé qu'il ne pourrait pas le faire parce qu'il n'y avait pas d'espace salarial.

Un plan basé sur l'affectif

Joan Laporta s'est fixé un "défi personnel", selon MD. Il veut absolument reconstruire sa relation avec Messi, et ce qui a été cassé il y a un peu plus d'un an. La relation entre Messi et Laporta commencerait peu à peu à s'apaiser. Cependant, aucune rencontre ne serait à l'ordre du jour et l'entourage du joueur refuserait catégoriquement de répondre aux sollicitations du président barcelonais.

Le club veut redonner à Messi le rôle qui était le sien. Le mettre le plus à l'aise possible, le faire redevenir une véritable icône du club sans que rien ne soit entâché. Toujours d'après le quotidien catalan, le Barça aimerait faire de Messi un ambassadeur mondial pour le club, même si lui aurait d'autres projets, notamment celui d'occuper le poste de secrétaire technique.

Un casse tête financier pour le Barça

Faire revenir Léo Messi ne sera pas chose aisée pour plusieurs raisons. D'abord pour celles évoquées auparavant, et la relation encore fraîche entre Messi et Laporta, mais aussi et surtout pour des raisons financières. Alors que le Barça vient tout juste de redresser sa masse salariale, une telle opération pourrait mettre en péril tout le travail effectué. Il faudrait pour le club convaincre Messi de baisser son salaire, et se séparer de cadres coûteux sur le plan salarial, comme Piqué, Jordi Alba ou encore Frenkie De Jong. Alors l'opération deviendrait peut-être possible pour Laporta.

Comment l'intégrer au collectif de Xavi

Depuis son arrivée sur le banc du Barça il y a moins d'un an, Xavi a réalisé un travail colossal pour recréer une véritable équipe, performante et agréable à voir jouer. Le FC Barcelone peut-il toujours jouer pour Messi, comme c'était le cas à la grande époque ? Cela paraît compliqué, notamment avec l'arrivée d'un joueur de la trempe de Robert Lewandowski. Léo Messi peut difficilement occuper un côté, comme il le faisait quand son physique était à son paroxysme. Dans un rôle de faux neuf, il obligerait l'attaquant polonais à s'asseoir sur le banc, ce qui paraît inenvisageable.

Lionel Messi semble également s'épanouir cette saison PSG sous les ordres de Christophe Galtier: "Je me sens bien, j'ai passé un mauvais moment avant où je n'ai jamais réussi à me retrouver. Cette année, c'est différent, je suis arrivé plus à l'aise au club, dans le vestiaire et dans le jeu. Je me sens très bien et je me suis encore fait plaisir", a lâché Messi en zone mixte cette nuit à l'issue de la victoire de l'Argentine en amical face au Honduras (3-0). Messi a inscrit un doublé, dont un magnifique but.

Tous ces critères rendent compliqués l'hypothèse d'un retour de Messi en Catalogne, même si le poids de l'histoire nous oblige à rester prudent. Selon Mundo Deportivo, le Barça est confiant, convaincu que Messi aimerait revenir, en trouvant un accord salarial et en acceptant de s'asseoir sur le banc de temps en temps.