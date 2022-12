Toulouse: Baille et Flament de retour, Cros et Jaminet d’ici la fin du mois

Les internationaux du Stade Toulousain Cyril Baille et Thibaud Flament, touchés avec les Bleus en novembre, postulent pour le déplacement au Munster, ce dimanche en Champions Cup. Pour François Cros et Melvyn Jaminet, il faudra attendre la fin du mois.

Ça rentre dans l’effectif du Stade Toulousain. On était inquiet pour le pilier Cyril Baille, touché aux adducteurs face à l’Afrique du Sud le 12 novembre dernier, alors qu’il avait été absent pendant des semaines au préalable en début de saison. Il a fallu finalement attendre que son énorme hématome, qui allait du bas du ventre au haut de la cuisse, puisse se résorber. Ce lundi, il était sur le terrain d’entraînement avec ses coéquipiers. Et sera candidat pour le déplacement au Munster, dimanche pour le début de la Champions Cup.

Autre cas de forfait depuis ce rude match des Bleus à Marseille, celui de Thibaud Flament. Victime d’une commotion et sorti en cours de match, le deuxième ligne n’avait toujours pas retrouvé les terrains, manquant les rencontres face au Japon avec les Bleus, puis celles à Lyon et contre Perpignan avec son club. Là encore, il était de retour ce lundi après-midi pour la première séance de la semaine. Deux renforts de choix, donc, pour le staff toulousain.

Cros et Jaminet de retour contre Castres ou Clermont ?

Autres convalescents et autres internationaux, François Cros et Melvyn Jaminet n’en sont pas là. Mais leur retour pourrait se préciser. Le premier se remet d’une rechute au genou et revient d’un séjour de rééducation à Capbreton. Il devrait voir le bout du tunnel. Tout comme Melvyn Jaminet, blessé à la cheville le 15 octobre dernier et forfait pour la tournée avec le XV de France.

Selon l’encadrement de l’équipe, ces deux joueurs pourraient retrouver les terrains à la fin du mois, après l’épisode européen. Soit contre Castres le 23 décembre, ou plus sûrement pour le déplacement à Clermont le 1er janvier. Une bonne nouvelle pour Toulouse, vue également d’un bon œil par le sélectionneur Fabien Galthié. Par ailleurs, si Retiere et Brennan sont de nouveau opérationnels, Barassi verra le référent commotion ce mardi pour décider ou non de son retour. Chocobares, Fouyssac et Mallia ne devraient pas faire le déplacement à Limerick dimanche.