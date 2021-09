Brésil-Argentine: le tacle de Tite contre les Argentins après l'arrêt du match

Quatre jours après l'arrêt du match entre le Brésil et l'Argentine pour des raisons sanitaires, le sélectionneur de la Seleção, Tite, n'a pas épargné l'Albiceleste, sans la citer explicitement.

"En football, tout n'est pas permis." C'est le message qu'a fait passer ce jeudi le sélectionneur du Brésil, Tite, dans une allusion à l'interruption du match entre son équipe et l'Argentine à cause du non-respect des règles sanitaires par certains joueurs de l'Albiceleste, dimanche à Sao Paulo, en qualifications pour le Mondial 2022. "La justice, les lois, le respect et la hiérarchie existent, en football tout n'est pas permis, il y a des règles", a-t-il souligné, sans citer explicitement l'Albiceleste, lors d'une conférence de presse virtuelle depuis Recife, où les Auriverde doivent affronter le Pérou dans leur prochain match des éliminatoires (à 2h30 dans la nuit de jeudi à vendredi).

"Passer au-dessus de la loi, non"

Dimanche, quelques minutes après le coup d'envoi, des représentants de l'agence nationale de vigilance sanitaire brésilienne (Anvisa) et de la police fédérale sont entrés sur le terrain pour mettre fin à la rencontre. L'Anvisa reproche à quatre joueurs argentins évoluant en Premier League (Giovanni Lo Celso, Emiliano Martinez, Emiliano Buendia et Cristian Romero) d'avoir omis de signaler à leur arrivée leur séjour en Grande-Bretagne pour échapper à la quarantaine. L'équipe d'Argentine a nié ces accusations. La Fifa devra décider du sort de la rencontre. "Je ne sais pas exactement ce qui a été fait ni à quel moment", a insisté Tite.

"Je ne peux ni ne dois juger, mais passer au-dessus de la loi, non. Un peu de respect pour une entité, pour un pays, pour un peuple, pour un club et pour une sélection. Toujours, je souhaite que le match se joue, mais si l'erreur a été commise, alors que s'applique la loi", a-t-il ajouté. Contrairement aux neuf Brésiliens de Premier League convoqués par Tite, les quatre Argentins ont fait le voyage malgré le veto des clubs anglais, qui ont interdit à leurs joueurs sud-américains de participer à ces matchs internationaux pour éviter une quarantaine à leur retour. L'attente était énorme pour ce choc, le duel au sommet de ces qualifications sud-américaines.