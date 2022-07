Coupe du monde 2022: à 139 jours du Mondial, le Qatar... n'est pas tout à fait prêt

La FIFA a organisé pendant deux jours à Doha (Qatar) un grand séminaire pour permettre aux sélections de comprendre les derniers détails avant le début de la Coupe du monde 2022. L’occasion pour RMC Sport de faire un grand point d’étape sur l’organisation de ce Mondial, cinq mois avant l’échéance. Et pour le moment, Doha n'est pas encore tout à fait prêt.

Lorsqu'on arrive aux abords du stade Al-Janoub, l'une des huit enceintes utilisées pour le Mondial 2022, l'esprit n'est pas encore à la fête. Des tractopelles, des camions et surtout des routes loin d’être terminées: Doha est encore en travaux. Les stades de la compétition, eux, sont prêts depuis plusieurs mois. Mais il est vrai que depuis la dernière visite de RMC Sport dans la capitale (en mars 2022), les travaux annexes sont toujours (très) importants. L’état de la Corniche en arrivant de l’aéroport s’est amélioré, mais par exemple les travaux sur les axes secondaires ou sur des bâtiments privés sont encore bien présents.

Pour s'en rendre compte il suffit de prendre de la hauteur sur un toit d'un hôtel de Doha pour s'apercevoir que les grues sont encore nombreuses. Ces images de travaux ont interpellé plusieurs délégations présentes pour un séminaire de la FIFA au Qatar. "On a fait la route de l’aéroport à l’hôtel, tout est en travaux, c’est assez impressionnant… On se pose quelques questions mais bon on verra en novembre", confie un membre d’une sélection africaine. De son côté, l'organisation se veut rassurante et préfère faire visiter aux journalistes les enceintes toutes neuves.

Des ouvriers à l'oeuvre... au beau milieu de la nuit

Nasser Al-Khater, directeur du comité d'organisation de la Coupe du Monde de la FIFA, s'est exprimé au pupitre lors du "Team Workshop" organisé par la FIFA. "Je sais que beaucoup d'entre vous, en circulant sur les routes, constatent qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, a lancé le patron de l’organisation devant des représentants des sélections. Mais nous avons promis que tout sera terminé à temps et que le dernier détail sera en place bien avant le tournoi. Je suis ravi de pouvoir annoncer que tous nos stades et sites d'entraînement sont prêts et testés avec différents événements avant le grand coup d'envoi. Pendant ce temps, les touches finales sont appliquées à notre infrastructure nationale et à l'expérience incroyable que le Qatar offrira aux fans du monde entier."

Avec les fortes chaleurs, 43 à 46 degrés en ce moment sur Doha, la plupart des ouvriers ne travaillent pas en journée. Certains restent quand même identifiables en plein cœur de l'après-midi quand le soleil tape et que l'air devient pratiquement irrespirable. Bouteille d'eau à la main, et casque jaune sur la tête, ils sont les petites mains de ce Mondial qui permettront au Qatar une livraison de l'ouvrage dans les temps. Une situation qui risque d'encore plus énerver les ONG qui se battent pour les droits des travailleurs immigrés. En cette période de fortes chaleurs, ils débutent leurs vacations en fin d’après-midi et travaillent très souvent la nuit avec des lumières branchées sur des groupes électrogènes. Quand on se balade la nuit dans les rues de la capitale, plein de petites lampes sont visibles sur le bord des routes.

Des travaux au Qatar, en juillet 2022 © RMC Sport

Le pays fermé pendant le Mondial 2022 pour les non-détenteurs de billet

C’est une Coupe du monde particulière qui atttend la planète foot. Et avant de venir au Qatar pour la prochaine Coupe du monde, il faut être certain d'avoir un billet valide pour une rencontre. Le petit émirat va fermer ses frontières pendant la période de la compétition. Pour y entrer, il faudra un billet ou une accréditation de l’organisateur. Les personnes sans billet ne pourront pas pénétrer sur le territoire qatari.

Dans les faits, si vous êtes une famille et que vous voulez profiter de ce Mondial, il faut que l’ensemble de la famille dispose de billets pour au moins un match. Si un membre de cette famille n’a pas de billet, l’accès au territoire lui sera interdit. L’organisation a confirmé cette information à RMC Sport. Techniquement, avec les 1,2 millions de supporters attendus sur l’ensemble de la compétition, tous auront un billet validé par les autorités à l’aéroport. Les tickets sont tous reliés aux informations des acheteurs avec leur hôtel et leur Fan ID. Une manœuvre bien différente des Mondiaux en Russie ou même au Brésil. Cette mise en place d'un suivi permet surtout aux organisateurs de contrôler le nombre de personnes présentes sur le territoire au moment de l’événement. En cas d’élimination de votre équipe, vous avez le droit de rester sur le sol qatari.

Du côté de l’hôtellerie, tout n’est pas encore terminé. Sur les 130.000 chambres promises par l’organisation, seulement 100.000 sont achevées. Le Qatar veut aussi s’appuyer sur la puissance de ces voisins pendant ce Mondial 2022 pour l'aider dans l'hôtellerie. Un peu plus de 150 vols allers-retours quotidiens depuis les pays comme le Koweït, l’Arabie saoudite ou encore Oman sont prévus pour soulager le Qatar. Reste à savoir si les fans de football seront prêts à ne rester que quelques jours sur place, dans une ambiance Coupe du monde, avant de rejoindre une autre destination. Une vraie modification des habitudes.

La polémique sur les relations sexuelles évacuées

Les autorités répètent en boucle cette phrase : "En novembre, venez comme vous êtes". Il y a quelques semaines, le Daily Star avait dévoilé un article sur la répression des relations sexuelles au Qatar pour les couples non-mariés. Cette polémique avait pris une proportion importante en quelques heures au niveau international. A Doha, le sujet a rapidement été évacué par le Comité Suprême et la FIFA.

Interrogés à ce sujet par RMC, la plupart des habitants de la capitale ont la même réaction, ils dégainent leur téléphone portable pour montrer les applications de rencontre disponibles dans le pays. Symbole pour eux de l’ouverture du pays et du changement progressif des mentalités dans cet émirat qui compte 90% d’étrangers. Dans la réalité cette loi existe bien mais reste très peu appliquée et les contrôles sont pratiquement inexistants. Les expatriés français en sont les premiers témoins. "On ne va pas venir ouvrir votre chambre et lever la couette", confie un réceptionniste d’un hôtel de Doha. De son côté, la FIFA assure que le Qatar "respectera la vie privée" des supporters. Le pays, qui veut surfer sur la vague Coupe du monde pour devenir une destination touristique au Moyen-Orient, sait que l’erreur est interdite lors de ce Mondial 2022.