Coupe du monde 2022: "C'est nous contre le reste du monde", Martinez estime que personne ne veut un sacre de l'Argentine

Après la qualification de l'Argentine pour la finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar, Emiliano Martinez s'est souvenu des commentaires très critiques contre l'Albiceleste au soir de la défaite surprise contre l'Arabie saoudite.

"Dibu" est revanchard. Après la victoire 3-0 de l'Argentine contre la Croatie en demi-finale de la Coupe du monde 2022, Emiliano Martinez a expliqué sa fierté de donner tort aux détracteurs de l'Albiceleste. "Je n'arrive pas à y croire. Quand nous avons perdu le premier match (2-1 contre l'Arabie saoudite, ndlr), rien n'allait, les gens doutaient de nous alors que nous étions sur une série d'invincibilité de 36 matchs", s'est souvenu le gardien d'Aston Villa.

"C'est nous contre le reste du monde"

"Contre le Mexique, la première période n'était pas terrible. Tout le monde voulait nous voir perdre. C'est nous contre le reste du monde, a-t-il insisté. Je suis tellement heureux. Nous sommes un groupe de 26 guerriers avec 45 millions d'Argentins derrière nous".

Pour la finale, dimanche (16h), Emiliano Martinez n'a pas de préférence sur l'identité de l'adversaire entre la France et le Maroc: "Peu importe, ils ont tous les deux fait un superbe parcours, ce sont deux équipes différentes mais très fortes. Peu importe l'adversaire, ce sera une finale de Coupe du monde, on sait que ce sera difficile".

La défaite contre l'Arabie saoudite a changé le groupe

Rodrigo De Paul, lui aussi interrogé après Argentine-Croatie, n'a pas parlé des commentaires négatifs sur la rencontre, mais a lui aussi fait comprendre que la défaite contre les Saoudiens avait changé l'état d'esprit du groupe: "Nous avons subi un coup dur au départ, mais ensuite chaque match était comme une finale, il fallait gagner quoi qu'il arrive".

Lionel Messi a confirmé en conférence de presse: "Nous sortions de 36 matches sans défaite. Commencer ainsi contre un adversaire contre lequel on ne pensait pas perdre, a été une épreuve très dure pour ce groupe. Mais il a démontré qu'il était fort. Il a avancé match par match. Ce que nous avons fait était difficile, car chaque match était une finale. On a joué cinq finales, on en a gagné cinq. Espérons que ce soit le cas de la prochaine... En interne, on était très confiant parce qu'on connaît ce groupe. On a perdu le premier match sur des détails, et cela nous a fait grandir".