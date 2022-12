EN DIRECT - Coupe du monde: Suivez Argentine-Croatie en live

Bonjour et bienvenue pour ce live

C'est "the last dance" pour Lionel Messi (35 ans), et Luka Modric (37 ans), tous les deux passés près du sacre mondial, respectivement en 2014 et 2018. Les deux numéros 10 de l'Argentine et de la Croatie s'affrontent ce mardi soir après des qualifications au forceps et surtout aux tirs au but, contre les Pays-Bas pour l'Argentine et contre le Brésil pour la Croatie.

A cette occasion, on a découvert un nouveau Messi, vindicatif, insultant, maradonien (!) pour certains. Son "Que mira bobo? à Weghorst fait désormais partie de la légende de la Coupe du monde. Du côté de la Croatie, qui reste sur une incroyable série de prolongations victorieuses en Coupe du monde (4 en 2018 et donc deux en 2022 contre le Japon et le Brésil), on visera la passe de trois pour peut-être s'offrir une revanche de la finale 2018 perdue contre la France, ce sera cette fois contre le vainqueur de France-Maroc.

Même si les deux sélectionneurs, Dalic et Scaloni, ne devraient pas trop toucher à leur équipe-type, les compos seront connues aux alentours de 18h30. Le coup d'envoi, lui, sera donné à 20h, sur TF1 et BeIn Sport. Le match sera bien sûr à suivre en live sur RMC, radio officielle de la Coupe du monde et en direct commenté sur le site et l'appli RMC Sport.