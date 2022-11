Coupe du monde 2022: de nombreux matchs décisifs, la situation des groupes avant la dernière journée

Trois équipes seulement sont qualifiées pour les huitièmes de finale, et aucune n'est assurée de la première place dans son groupe. Tout reste donc très ouvert avant la troisième et dernière journée de la phase de poules dans ce Mondial.

Groupe A

Le Qatar, pays hôte, étant d’ores et déjà éliminé, ils ne sont plus que trois à espérer.

Leaders du groupe, les Pays-Bas seront qualifiés s’ils ne perdent pas contre le Qatar. Les Oranges peuvent aussi s’incliner par moins de deux buts d’écart si l’autre rencontre s’achève sur un score de parité.

L’Equateur sera qualifié s’il ne perd pas contre le Sénégal.

Quant aux Lions de la Téranga, ils doivent battre l’Equateur ou faire match nul et espérer que les Pays-Bas perdent par au moins trois buts d’écart.

- Equateur-Senegal, à 16h, le 29 novembre

- Pays-Bas - Qatar, à 16h, le 29 novembre

Groupe B

En bonne posture pour se qualifier, l’Angleterre aborde cette troisième journée avec l’ambition de l’emporter, ce qui lui assurerait un spot en huitièmes. Elle peut aussi faire match nul ou ne pas perdre par plus de trois buts d’écart.

Confronté aux Etats-Unis, l’Iran doit l’emporter pour se hisser au tour suivant ou faire match nul si le pays de Galles ne bat pas l’Angleterre.

Pour les Etats-Unis, le calcul est simple, ils doivent battre l’Iran.

En mauvaise posture face aux Three Lions, les Gallois n’ont d’autres choix que de l’emporter et espérer que l’autre face-à-face se solde par un match nul. Ils peuvent aussi dominer l’Angleterre par plus de trois buts d’écart et ainsi s’éviter des calculs.

- Iran - Etats-Unis, à 20h, le 29 novembre

- Pays de Galles - Angleterre, à 20h, le 29 novembre

Groupe C

La Pologne de Robert Lewandowski doit l'emporter contre l'Argentine pour s'assurer à la fois de la qualification et de la première place du groupe, quel que soit le résultat de l'autre match. Un nul lui permettrait de se qualifier mais pas de s'emparer de la première place si l'Arabie Saoudite domine le Mexique. La Pologne peut perdre si l'Arabie saoudite et le Mexique font match nul.

L'Argentine a le besoin de l'emporter pour se qualifier sereinement. La première place se jouerait à la différence de buts avec l'Arabie Saoudite si les hommes d'Hervé Renard s'imposaient dans le même temps. L'Albiceleste peut faire match nul et se qualifier si l'Arabie Saoudite et le Mexique ne parviennent pas à se départager.

L'Arabie saoudite sera qualifiée si elle gagne. En cas de match nul, elle doit espérer une victoire de la Pologne ou une victoire de l'Argentine par plus de trois buts d'écarts dans l'autre match.

Le Mexique doit l'emporter contre l'Arabie Saoudite si la Pologne se défait de l'Argentine. Il sera dans l'obligation de gagner par plus de trois buts d'écart s'il y a match nul dans l'autre rencontre ou par plus de quatre buts d'écart en cas de victoire de l'Argentine.

- Pologne - Argentine, à 20h, le 30 novembre

- Arabie Saoudite - Mexique, à 20h, le 30 novembre

Groupe D

La France est qualifiée et sera première de son groupe si elle gagne ou fait match nul contre la Tunisie. Elle peut aussi perdre, et conserver la première place du groupe tant que l’Australie ne bat pas le Danemark. En revanche, si elle perd et que l’Australie bat le Danemark, il lui faudra garder une meilleure différence de buts (de +4 contre -2 actuellement).

Derrière les Bleus, tout reste ouvert.

Pour se qualifier, l’Australie doit l’emporter face au Danemark ou faire match nul et espérer que la France dispose de la Tunisie.

Le Danemark sera qualifié s’il gagne face à l’Australie et que la Tunisie ne domine pas la France. Si les Aigles de Carthage l’emportent face aux Bleus dans le même temps, le Danemark devra gagner

Pour voir les huitièmes, la Tunisie a besoin d’une victoire face aux Bleus et d’un nul dans l’autre match ou d’une victoire du Danemark qui conserverait une moins bonne différence de buts.

- Australie - Danemark, à 16h, le 30 novembre

- Tunisie - France, à 16h, le 30 novembre

Groupe E

L’Espagne assurera sa place en huitièmes si elle ne perd pas contre le Japon. Elle peut aussi s'incliner si l’Allemagne gagne tant que la différence de buts reste en sa faveur.

Le Japon doit battre l’Espagne ou faire match nul contre l’Espagne, en espérant que l’autre match s’achève également par un nul.

Le Costa Rica sera qualifié s’il bat l’Allemagne ou fait match nul et que l’Espagne bat le Japon.

Pour sortir de sa poule, l’Allemagne doit battre le Costa Rica si l’Espagne bat le Japon, ou l’emporter par plus d’un but d'écart s’il y a nul dans l’autre match. Elle peut aussi gagner et se qualifier si l’Espagne perd contre le Japon tout en passant derrière les Allemands à la différence de buts.

- Costa Rica - Allemagne, à 20h, le 1er décembre

- Japon - Espagne, à 20h, le 1er décembre,

Groupe F

Première du groupe, la Croatie sera qualifiée si elle ne perd pas contre la Belgique ou si elle perd contre la Belgique et que le Maroc s’incline contre le Canada en conservant une moins bonne différence de buts.

Le Maroc sera qualifié s’il ne perd pas contre le Canada. Il peut s’incliner si la Belgique en fait de même contre la Croatie ou s’il perd par moins de trois buts d’écart pendant que la Belgique fait match nul.

La Belgique obtiendra sa place en huitièmes de finale si elle bat la Croatie ou si elle fait match nul et que le Maroc perd par plus de trois buts d’écart. Si le Maroc perd par trois buts d’écart, cela se jouera au nombre de buts marqués.

Le Canada est éliminé.

- Canada - Maroc, à 16h, le 1er décembre

- Croatie - Belgique, à 16h, le 1er décembre

Groupe G

Privé de Neymar, le Brésil l’a emporté d’une courte tête mais ce court succès lui assure néanmoins la qualification pour les huitièmes dans un groupe G très ouvert pour la deuxième place. La première place atterrira dans son escarcelle s'il ne perd pas contre le Cameroun. En cas de défaite, le Brésil doit veiller à ne pas perdre par plus d'un but d'écart et espérer que la Suisse, si elle gagne, ne le fasse pas par plus d'un but d'écart.

La Suisse sera qualifiée si elle bat la Serbie ou fait match nul tant que le Cameroun ne bat pas le Brésil (ou le bat par un but d’écart en marquant au moins deux buts de moins que la Suisse).

La Serbie peut se qualifier si elle bat la Suisse et le Cameroun ne gagne pas contre le Brésil. Elle peut aussi voir les huitièmes si elle gagne par au moins deux buts d’écart de plus que le Cameroun (ou par un but d’écart de plus en marquant plus de buts).

Le Cameroun sera qualifié s’il bat le Brésil par plus d’un but d’écart et que le match Serbie-Suisse se finit par un match nul. Cela peut aussi passer s’il bat le Brésil et que la Serbie bat la Suisse sur le même écart.

- Serbie - Suisse, à 20h, le 2 décembre

- Cameroun - Brésil, à 20h, le 2 décembre

Groupe H

Le Portugal, à l’instar de la France et du Brésil, a assuré sa qualification pour les huitièmes à l’issue de la deuxième journée du tournoi. Comme le Brésil, il possède trois points d'avance et une différence de buts de +3 sur son plus proche poursuivant, le Ghana, avant d'affronter la Corée du Sud. Une victoire ou un nul, et il sera premier du groupe H. Une défaite, conjuguée à une victoire du Ghana, et il faudra surveiller les écarts à la différence de buts.

Le Ghana sera qualifié s’il bat l’Uruguay ou fait match nul et que la Corée du Sud ne gagne pas contre le Portugal par plus d’un but d’écart tout en ne marquant pas plus de trois de buts de plus que les coéquipiers de la fratrie Ayew.

La Corée du Sud peut encore y croire malgré sa défaite sur le fil face au Ghana. Mais il faudra pour cela l’emporter face au Portugal et espérer que le Ghana perde sur le même écart ou par un but d’écart. Elle peut aussi gagner et croiser les doigts pour que l’autre match s’achève par un nul.

Dernier de son groupe, l’Uruguay verra les huitièmes s’il bat le Ghana et que la Corée du Sud ne bat par le Portugal. Si la Corée du Sud bat le Portugal, l’Uruguay doit l’emporter assez largement pour conserver une différence de buts favorable.

- Ghana - Uruguay, à 16h, le 2 décembre

- Corée du Sud - Portugal, à 16h, le 2 décembre

Ce que dit le règlement en cas d'égalité de points

La meilleure différence de buts générale prime, puis vient ensuite le plus grand nombre de buts marqués, avant le plus grand nombre de points obtenus dans les matches entre équipes concernées. Si cela ne suffit pas, il faudra s'intéresser à la meilleure différence de buts dans les matches entre équipes concernées. Restera le plus grand nombre de buts marqués dans les matches entre équipes concernées et enfin le plus petit nombre de points disciplinaires en derniers recours.