Coupe du monde 2022: Enzo Fernandez assure n'avoir jamais tremblé lors de la finale France-Argentine

Dans une interview à Olé, Enzo Fernandez affirme avoir toujours été serein lors de la finale France-Argentine de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Sept mois après, Enzo Fernandez assure qu'il n'a jamais cessé de prendre du plaisir pendant la Coupe du monde au Qatar. Y compris lorsque la France est revenue à 2-2 lors de la finale. Dans une interview accordée à Olé, le milieu de terrain argentin (22 ans) se confie sur son état d'esprit positif qui l'a animé tout au long du match contre les Bleus.

Lorsqu'il lui est demandé s'il est effectivement resté positif après le deuxième but de Kylian Mbappé, Enzo Fernandez répond: "Si je vous dis la vérité, vous n'allez pas me croire. Mais oui. Vraiment. En plus, j'étais tellement confiant dans le fait que nous allions être champions que j'encourageais mes coéquipiers. J'ai vu Nico [Otamendi] être abattu pour le penalty concédé, mais je lui ai dit: 'Nico, ça y est, c'est fait. Il faut jouer maintenant. Ils ont égalisé, mais peu importe, on va gagner'".

"Je devais en profiter au maximum"

En ce qui concerne le reste de la compétition, Enzo Fernandez explique qu'il a toujours "vécu le moment présent" et qu'il ne ressentait "pas de pression".

"Je me suis préparé toute ma vie à jouer au football et je considère cela comme quelque chose de naturel. Jouer la Coupe du monde fait partie du foot et j'essaie d'en profiter parce que si vous n'en profitez pas, c'est beaucoup plus difficile. Je me disais que lorsque j'avais cette opportunité, je devais en profiter au maximum", a ajouté le joueur de Chelsea.

Durant le Mondial, Enzo Fernandez a commencé par deux entrées en jeu (Arabie saoudite et Mexique) avant d'être titularisé pour les cinq matchs suivants. Il a ensuite disputé 22 matchs avec Chelsea, qui l'a recruté en janvier pour 121 millions d'euros auprès de Benfica.