Coupe du monde 2022: Kane portera le brassard pour l’inclusion même si la Fifa l’interdit

Harry Kane conservera le brassard OneLove pour l'inclusion au Qatar, à l'occasion de la Coupe du monde qui doit s'y dérouler cet hiver (20 novembre - 18 décembre), quelle que soit la décision de la FIFA à ce sujet, promet la Fédération anglaise de football (FA)

La Fifa ne l’ayant pas encore formellement autorisé, la question de son utilisation est posée. Et la Fédération anglaise y a apporté une réponse on ne peut plus claire. Harry Kane continuera de porter le brassard pour l’inclusion que les capitaines d’équipes majeurs du football européen (France, Pays-Bas, Allemagne, Belgique, Danemark, etc…) se sont engagés à porter durant la Coupe du monde au Qatar (20 novembre - 18 décembre), et ce, quel qu’en soit le prix, rapporte Sky Sports. La FA est déterminée à ce que le capitaine anglais porte le brassard OneLove, même si elle risque d’écoper d’une voire plusieurs amendes de la FIFA.

La FA travaille avec la FFF sur un fonds d'indemnisation des ouvriers victimes d'accidents

Le brassard à bandes colorées est siglé d’un cœur rempli de six bandes parallèles, dont les couleurs diffèrent de celles du drapeau LGBT. Plusieurs fédérations ont ainsi souhaité porter ce message en faveur de l’inclusion et contre les discriminations. La campagne avait débuté lors des derniers matches de Ligue des nations. L'autorisation de la FIFA est nécessaire pour porter les brassards, confirme Sky Sports. Le groupe de travail de l'UEFA sur le Qatar a demandé cette autorisation à la FIFA il y a trois semaines et attend toujours une réponse. Ce que la FFF avait confirmé en ouverture du forum Think Football par l’intermédiaire de son vice-président délégué Philippe Diallo.

La 3F travaille aussi avec la FA et d’autres fédérations sur un fonds d’indemnisation des victimes d’accidents du travail sur les chantiers de la Coupe du monde au Qatar. Le Qatar fait l’objet de critiques vigoureuses pour le traitement des travailleurs migrants, notamment dans les secteurs de la construction, ainsi que des personnes LGBT+. Des accusations rejetées par les autorités du petit émirat du Golfe, en dépit des lois criminalisant les relations sexuelles entre personnes du même sexe dans le pays.