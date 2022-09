Équipe de France: le capitaine portera un brassard contre les discriminations lors du Mondial au Qatar

Dix sélections européennes, dont l'équipe de France, ont décidé de rejoindre la campagne OneLove, lancée pour promouvoir l'inclusion et lutter contre les discriminations. Leurs capitaines porteront un brassard spécial lors des prochains matchs de Ligue des nations et durant la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Le monde du football se lève contre les discriminations. Plusieurs sélections annoncent ce mercredi rejoindre un mouvement initialement lancé par la fédération néerlandaise. "La campagne OneLove utilisera le pouvoir du football pour promouvoir l'inclusion et envoyer un message contre la discrimination de toute sorte alors que les yeux du monde se tournent vers le jeu mondial, explique un communiqué de la Fédération anglaise de football. Le message sera symbolisé par les capitaines des équipes nationales masculines respectives portant le brassard distinctif OneLove".

Ainsi, l'a France, l'Angleterre, les Pays-Bas, la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la Norvège, la Suède, la Suisse et le pays de Galles verront leur capitaine porter ce brassard aux couleurs arc-en-ciel lors des prochains matchs de Ligue des nations et durant la Coupe du monde 2022 au Qatar, pour les équipes qualifiées. Le logo se veut "représentatif de tous les horizons".

L'Angleterre réclame des indemnités pour les ouvriers blessés ou décédés au Qatar

La fédération anglaise annonce d'autres actions qui seront menées en marge de ce Mondial 2022. "L'équipe d'Angleterre invite les travailleurs migrants à la base d'entraînement des Three Lions à Al Wakrah pour dialoguer avec les joueurs", précise son communiqué, alors que les conditions de travail au Qatar sont vivement critiquées.

"Toute blessure ou décès lié à un projet de construction doit être indemnisé et la Coupe du monde n'est pas différente, ajoute la FA. De même, nous soutenons le concept d'un centre des travailleurs migrants et avons fait pression sur la Fifa pour une mise à jour urgente sur les progrès. Après la mise en œuvre d'une législation progressiste pour donner des droits aux travailleurs, le concept d'un centre est de s'assurer que cette législation est mise en œuvre, et qu'il y a une prise de conscience des nouvelles lois du travail et un soutien juridique si nécessaire".