Coupe du monde 2022: l'Angleterre perd Ben White pour "raisons personnelles"

Le défenseur de l'Angleterre, Ben White, qui a déjà quitté le camp de base d'Al-Wakrah où s'entraîne sa sélection, ne disputera pas le reste du Mondial 2022 "pour raisons personnelles", a annoncé mercredi sa fédération sans plus de précision.

Pour des "raisons personnelles", Ben White (25 ans) ne fait plus partie de l'effectif des Three Lions. Le défenseur d'Arsenal a quitté le camp de base de l'Angleterre ce mercredi pour retourner chez lui. Il n'est "pas prévu" que le joueur réintègre plus tard le groupe, précise la fédération anglaise. "Nous demandons que la vie privée du joueur soit respectée pour le moment", ajoute le communiqué de la FA.

Aucune minute jouée dans ce Mondial

Aucune information supplémentaire n'a été donnée sur les raisons du retrait de Ben White. Dans un tweet, Arsenal a publiquement apporté son soutien: "Nous sommes avec toi, Ben ❤️".

Ben White, qui compte quatre sélections internationales, n'a pas joué une seule minute lors des trois premiers matchs des Trois Lions, opposés au Sénégal en huitièmes de finale (dimanche 20h).

Gareth Southgate, le sélectionneur anglais, ne peut plus convoquer de joueur pour remplacer Ben White. Les remplacements de dernière minute ne sont autorisés que jusqu'à la veille du premier match de la compétition.