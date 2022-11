Coupe du monde 2022 en direct: L'optimisme grandit au Brésil pour Neymar et sa cheville

Interrogé après la victoire face au Mexique (2-0), Emiliano Martinez, le gardien de l'Argentine, est revenu sur la défaite subie face à l'Arabie saoudite (2-1) en Coupe du monde. Le portier a révélé qu'il a consulté un psychologue pour parler de sa performance et du poids qui pèse sur les épaules de l'Albiceleste.

"J'ai beaucoup souffert", a confié le portier de 30 ans. "J'ai parlé avec un psychologue parce qu'ils m'ont tiré dessus deux fois et j'ai concédé deux buts, a ajouté le joueur qui évolue en club avec Aston Villa. J'ai 45 millions d'Argentins derrière moi et j'aurais dû donner plus."

