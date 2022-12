Coupe du monde 2022: l'intrusion de Salt Bae sur le terrain après la finale n'a pas plu à la FIFA

La FIFA fait savoir qu'elle compte prendre des "mesures" après l'intrusion de Salt Bae lors des festivités de l'Argentine sur le terrain de la finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Salt Bae n'avait effectivement pas le droit de descendre sur la pelouse pour célébrer le titre de champion du monde de l'Argentine et tenir le trophée dans ses mains. C'est en tout cas ce qu'affirme la FIFA, d'après une information rapportée ce jeudi par Tariq Panja, journaliste réputé du New York Times.

Selon une réponse officielle qui lui a été transmise, la FIFA a constaté après examen de la situation que "des individus" avaient obtenu un accès indu au terrain après la cérémonie de remise du trophée de la finale France-Argentine, le 18 décembre au Lusail Stadium. "Les mesures internes appropriées seront prises", fait savoir l'instance dirigeante du football mondial, sans développer.

>> Toutes les infos sur l'équipe de France en direct sur RMC Sport

Des photos avec Messi

Une fois le trophée remis aux Argentins, Nusret Gokçe, chef cuisinier turc connu par son surnom Salt Bae et sa façon de présenter ses plats, s'est introduit sur la pelouse pour prendre des photos avec les joueurs et s'emparer du trophée tant convoité. Il en a notamment profité pour se faire prendre en photo avec Lionel Messi. Un comportement qui a suscité de nombreuses réactions et notamment beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux, car le règlement prévoit en principe que le trophée de la Coupe du monde ne puisse être touché que par un nombre très restreint de personnes.

Bien connu des footballeurs les plus connus et de nombreuses célébrités d'autres secteurs, Salt Bae pourrait bien faire l'objet de poursuites. Des rumeurs font état d'un possible interdiction de stade pour tous les matchs de la Coupe du monde 2026, qui aura lieu aux États-Unis, au Mexique et au Canada.