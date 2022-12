Comment "Salt Bae", le boucher des stars s'est retrouvé avec la Coupe du monde dans les mains

Une des nombreuses scènes irréelles des célébrations à la suite de la victoire de l'Argentine face à la France lors de la Coupe du monde 2022

La FIFA est pourtant normalement intraitable: seuls quelques happy few ont le droit de porter le célèbre trophée imaginé par l'Italien Silvio Gazzaniga, plus de 6 kg d'or massif à 75%. Le site de la FIFA précise même qu'un groupe très restreint peut le toucher, dont les anciens champions du monde et les chefs d'Etat.

Mais s'il y en a un qui aime l'or c'est bien Nusr-Et, dit "Salt Bae", le boucher des stars dont le steak recouvert d'or à fait plusieurs fois polémique. Installé à Doha pendant la Coupe du monde, il a régalé quelques happy few, l'équipe d'Espagne avait notamment profité d'un jour off pour faire une sortie dans son restaurant. Il s'est aussi lié avec la délégation argentine puisqu'il a pu rentrer sur le terrain après la séance de tirs au but, et même... porter la fameuse coupe.

Di Maria, pris en photo avec Salt Bae, pourrait être le joueur qui lui a passé, même si on voit que Di Maria prend soin de ne jamais enlever les mains lors de la vidéo entre les deux.

Evidemment, "Salt Bae" prend la marée d'autant que certains l'accusent d'être un supporter des Bleus. " Ni chef de l’état ni vainqueur du tournoi mais il a le droit de toucher la coupe ? Plus de règles ?",

Sur certaines images on voit d'ailleurs le boucher turc être extrêmement insistant avec Messi pour obtenir une photo qu'il postera finalement sur Instagram.